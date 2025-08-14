Tini Stoessel regresa a la actuación en 'Quebranto', un drama de secretos familiares en Disney +

En 'Quebranto' (Disney+) nada está limpio y nadie juega con las cartas sobre la mesa. No es solo una historia de mafias y poder: es un mundo donde un apretón de manos puede sellar un trato... o una condena. La verdad duele, la mentira mata, ... y la familia puede ser tanto un refugio como una trampa. En ese terreno, Miranda (Tini Stoessel) llega sin sospechar que está entrando en un juego donde todos quieren algo de ella.

La joven argentina viaja a México, la tierra que apenas recuerda, con un solo objetivo: descubrir su verdadero origen. Criada en un hogar lleno de afecto pero carente de respuestas, su viaje hacia sí misma se transforma en un descenso al peligro. En su investigación es acompañada por Leo (Martín Barba), un guardaespaldas que estuvo al servicio de la familia adoptiva de Miranda, pero ninguno de los dos se pudo imaginar que la ascendencia de la chica estaba vinculada a una de las familias más poderosas de México. Decidida a desentrañar la verdad, Miranda se infiltra entre los Lara Castillo, un apellido que pesa tanto como la propia ley. Su puerta de entrada es Javier (Jorge López), un primo recién llegado de Chile, carismático y ambiguo. Lo que Miranda ignora es que Javier también juega su propia partida: usarla como pieza clave para hacerse con el control del negocio ilícito de su familia. Entre ambos surge una relación que se mueve en la delgada línea donde afecto y traición se confunden, y donde cada gesto puede ser mortal.

Un regreso a mano armada

Tini Stoessel, en su regreso a la actuación tras más de diez años sin ejercer un papel protagonista y centrándose en su carrera musical, confió en la intuición para habitar a Miranda. Investigó clanes y sistemas de seguridad, evitando sobreensayar para mantener reacciones auténticas: «En la primera escena con disparos, me asusté de verdad. Ese miedo no podía ser ensayado». Jorge López, que se acercó a Javier «de adentro hacia afuera», sintiendo heridas y carencias que impulsan sus decisiones. Martín Barba entrenó intensamente como guardaespaldas, aprendiendo técnicas de escolta y tiro para que cada movimiento de Leo transmitiera vigilancia y peligro constante.

Para los protagonistas, interpretar este universo no fue solo actuar; fue sumergirse en una zona gris donde nadie es completamente inocente ni del todo culpable. «Interpretar personajes con dos caras fue increíble», confiesa Jorge López, quien encarna a Javier. «A veces caminan en la oscuridad, pero nuestro desafío es entenderlos desde dentro, para que el público pueda empatizar, aunque no comparta sus decisiones». Martín Barba, intérprete de Leo, añade: «En la vida real te ajustas a la ley, a los límites y a los medios correctos. En la ficción puedes atravesar esas fronteras y asomarte a lo que hay al otro lado».

Tini Stoessel y Martín Barba en una de las escenas de 'Quebranto' disney+ latinoamérica

La fascinación del público por historias así no es casualidad. El auge del 'true crime' y las narrativas de suspenso ha demostrado que lo oscuro, lo prohibido y lo ambiguo seduce globalmente. 'Quebranto' se inserta en esta corriente, ofreciendo tensión y reflexión sobre la naturaleza humana. «Ese suspenso que no te suelta, la intriga constante de qué va a pasar... engancha y genera adicción», explica Barba. Y añade: «No hay buenos ni malos absolutos. Todos tienen razones para hacer lo que hacen, aunque sean cuestionables».

Más que un thriller de acción, 'Quebranto' es un drama sobre la fragilidad y complejidad de los vínculos humanos en circunstancias extremas. La lealtad se convierte en arma y el amor, en trampa mortal. «Incluso cuando interpretas a villanos, el público termina sintiendo algo por ellos», confiesa Stoessel. «Sucede porque logras conectar con sus motivaciones, aunque no estén de acuerdo con ellas». El peso de la historia y la intensidad del rodaje dejaron huella. López confiesa que algunas escenas lo persiguieron fuera del set. Barba recuerda el desgaste físico de las secuencias más exigentes, pero también la satisfacción de verlas cobrar vida en pantalla. Para Stoessel, lo más profundo fue el viaje emocional de Miranda: «Comienza buscando respuestas y termina cuestionándose todo, incluso a sí misma».

Jorge López y Tini Stoessel en una de las escenas de 'Quebranto' disney+ latinoamérica

Tras consolidarse como una de las voces más reconocidas de la música latina y lograr llenar estadios, Tini Stoessel ahora vuelve a la actuación para encarnar a Miranda, un personaje completamente distinto a sus anteriores roles. «Es un mundo muy alejado del mío. Por eso me interesó tanto. Me generaba curiosidad, ganas de entenderlo y de meterme en esa piel». Más allá de la pantalla, 'Quebranto' también se ve como una reflexión sobre la verdad, el perdón y el precio de la justicia, pero en la clave de series juveniles como 'Élite', 'Control Z' o 'Riverdale'. Stoessel, López y Barba construyen un triángulo de tensiones (y amoroso) que obliga al espectador a saber que, como en toda historia de mafias, todos guardan algo, y nadie (ni siquiera el público) sale ileso.