La serie de terror ambientada en un pueblo de España que se estrena en Prime Video: tiene 6 episodios y está protagonizada por Michelle Jenner y Raúl Arévalo

Halloween se ha convertido, con el paso de los años, en mucho más que una noche de disfraces y caramelos. Para muchos, es la excusa perfecta para sumergirse en historias que despiertan lo inquietante, lo desconocido y lo oscuro. Mientras ... unos se decantan por el cine clásico de terror o por las sagas que marcaron la adolescencia de toda una generación, otros prefieren descubrir relatos nuevos que se adentren en los miedos más profundos de la sociedad contemporánea. Y para quienes este fin de semana busquen una experiencia que erice la piel desde el sofá, Prime Video llega con una propuesta que promete dejar huella: 'Dime tu nombre', una miniserie española de seis episodios que no solo juega con el terror psicológico, sino que también se adentra en la tradición y los silencios del mundo rural.

La serie, dirigida por Hugo Stuven, ofrece una atmósfera que se aleja del susto fácil para profundizar en la sugestión, el pasado que no termina de morir y los secretos que anidan en las comunidades cerradas. La historia ocurre en un pequeño municipio español, de esos que parecen detenidos en el tiempo, donde la rutina empieza a quebrarse cuando comienzan a aparecer sucesos inexplicables.

Es en este escenario donde se mueve el personaje interpretado por Michelle Jenner, quien da vida a Sonia, la dirigente de una ONG que regresa al pueblo tratando de reconstruir una vida marcada por la pérdida y los recuerdos difusos. Su regreso, lejos de ser tranquilo, se convertirá en el detonante de una serie de acontecimientos que obligarán a los habitantes del lugar a enfrentarse a lo que nunca quisieron reconocer.

Raúl Arévalo completa el tándem protagonista y lo hace desde la sobriedad que lo caracteriza, aportando una profundidad emocional que sostiene gran parte del relato. Ambos actores acompañan a un reparto coral que incluye nombres como Darío Grandinetti, Younes Bouab y Elena Rivera, quienes aportan matices a una trama donde nadie parece ser del todo transparente y donde cada gesto puede esconder una intención que desconcierta.

Un relato que conjuga tradición, duelo y misterio

Uno de los puntos más potentes de 'Dime tu nombre' es su capacidad para utilizar el entorno como un personaje más. El pueblo no es solo el escenario, es el origen del miedo, el eco de una historia que persiste, incluso cuando todos prefieren callar. La narrativa se construye sobre la idea de que un lugar puede retener el dolor y la memoria colectiva, como si las paredes absorbieran aquello que nunca se dijo.

La miniserie utiliza elementos tradicionales del folclore, algo que en el cine y las series españolas ha cobrado fuerza en los últimos años, pero lo hace sin depender de clichés ni de recursos esperados. Aquí lo sobrenatural no es un espectáculo, sino una sombra que se insinúa y que cobra forma a partir de lo emocional. El miedo nace de lo íntimo, del trauma, de la incapacidad de cerrar heridas.

Noticia Relacionada Cinco videojuegos de terror ideales para Halloween Rodrigo Alonso Los hay de todo tipo, desde plataformas con tintes grotescos hasta aventuras coloristas en un hotel embrujado

Estéticamente, la serie destaca por una fotografía cuidada en la que predominan los tonos fríos y las composiciones que transmiten aislamiento. El sonido, por su parte, juega un papel determinante, no solo acompañando la acción, sino marcando el pulso emocional de cada escena. Todo ello crea una atmósfera en la que el espectador siente que algo acecha incluso en los momentos de aparente calma.

Además, 'Dime tu nombre' no se limita a ser una historia de terror. También aborda temas como el duelo, la desconfianza hacia el diferente y la necesidad de enfrentarnos a aquello que dejamos atrás para poder seguir adelante.

En definitiva, 'Dime tu nombre' es una apuesta sólida dentro del panorama de ficción española y una opción perfecta para quienes este Halloween prefieren el terror que se insinúa antes que el que grita. Una historia que recuerda que, a veces, lo que más asusta no es lo que se ve, sino lo que se lleva dentro.