Cuando Helen Mirren es buena es muy buena. Cuando es mala ('Tierra de mafiosos') es mejor. Si esta semana tuviera que recomendar una serie, sería 'Tierra de mafiosos' (SkyShowtime), dirigida por Guy Ritchie y con Pierce Brosnan, Tom Hardy y Helen Mirren. Dos ... familias de mafiosos enfrentadas en Londres (y en los pijos Cotswolds). Mucha violencia, muchos diálogos sangrantes, mucho ritmo. Será una serie que hemos visto muchas veces, pero no habíamos visto un matrimonio de malvados formado por Helen Mirren y Pierce Brosnan.

Otra cosa. Si solo has visto el primer episodio de un documental y estás deseando que llegue el siguiente, es que te ha gustado. O que te interesa. O lo que sea. Y a mí Sara Montiel me gusta. Me interesa. Lo que sea. Estoy con George Cukor, que decía que las tres mujeres más bellas eran Elizabeth Taylor, Ava Gardner y Sara Montiel; yo incluiría a Maureen O'Hara. Pero qué mujer Sara.

'Super Sara' (Max), de Valeria Vegas (guion y dirección) es un documental. Pero también un espectáculo. Y qué maravilla de cabecera, para ponerla una y otra vez. Quizá, como el documental de Lola Flores, tenga el efecto de desasnar a quien solo recuerda a Sara Montiel de los últimos años de su vida en los hostiles platós de televisión. Con esas fieras corrupias que le decían de todo. Porque una cosa es que ella se prestara al teatro de enfrentarse a Marujita Díaz en 'Salsa Rosa'. Se suponía que estaban enfadadas porque Sara no la había invitado a su boda con el cubano. «Se me pasó», dijo la manchega. Y sonó como cuando le preguntaron a María Dolores Pradera por qué se había separado de Fernando Fernán Gómez: «No me acuerdo». Pero otro asunto es ese desprecio por vieja, por pasada de kilos, por ser una Sara Montiel mayor.

Si el documental de Lola Flores estaba hecho por alguien que aprendió con el documental quién y qué había sido Lola Flores, el de Sara Montiel está hecho por Valeria Vegas, a quien difícilmente le van a enseñar algo nuevo. Pero lo hay, porque Thais, la hija de Sara, puso a su disposición muchas grabaciones caseras. Y sabremos lo que nos cuentan (sobre todo porque lo ha contado ella), pero esas imágenes familiares completan la crónica de una mujer importante, aunque te salgan con palabros como el empoderamiento. Pues claro que en el franquismo esas mujeres (Sara, Lola, Marujita) eran muy libres. Ahí no me vas a descubrir nada. Tampoco necesito descubrir nada de Sara Montiel. Solo disfrutar de ella, aunque nos mienta.

La conocí ya mayor y olía a cocodrilo. Ese olor dulzón que describió Hernando Colón en Panamá y que desprende una balsa de cocodrilos. Una amiga mía, siendo una niña, la conoció en los años 70 porque era del círculo de su hermano. En un hotel de Alicante le abrió la puerta de la habitación completamente desnuda y con las uñas de los pies pintadas de negro. «Es que se ha muerto mi mamá», dijo a mi amiga.