Ni Pou se parece a Pujol ni Carolina Yuste a Massiel. Da igual. Pou podría interpretar a Kunta Kinte. Y tampoco 'La canción' (Movistar Plus+) es una serie sobre Massiel, aunque la actriz de 'La infiltrada' la interprete. Los protagonistas de la historia ... que cuenta el triunfo de RTVE en el festival de Eurovisión en 1968 son Esteban Guerra (Patrick Criado), un personaje ficticio, y Artur Kaps (Alex Brendemühl), una persona real. Quienes eligen la canción, a Serrat y luego tiran de Massiel. Claro que esa mini historia de España es interesante. Pero de ese mundo televisivo se pueden sacar cien series; solo con Los Vieneses, esos austriacos que recalaron en Barcelona huyendo del nazismo y luego fueron estrellas de la joven TVE. Tanto Franz Johan como Herta Frankel con su perrita Marilín, quizá la primera estrella televisiva para niños. Herta Frankel sale en 'La canción' (y Marilín). Han elegido a una señora guapísima, y no la recordamos así (bueno, Ratzinger era de joven un hombre guapísimo). Ayuda mucho que se introduzcan algunas imágenes de archivo con las de ficción. Tiene gracia que la mayoría sean más guapos en la serie. Pero, eso sí, Franco es feísimo. Y tan delgado como León XIII en esas imágenes que no paramos de ver. Por otro lado, Fraga (Xosé Touriñán) me recuerda más a Antonio Miguel Carmona.

La creación de Pepe Coira y Fran Araujo ('Hierro', 'Rapa') dirigida por Alejandro Marín ('Te estoy amando locamente') se ve con gusto. No es una serie extraordinaria, pero sí notable. Para todos los públicos, no para eurofans. Ese festival de Eurovisión no es el de ahora. Las representantes españolas han ganado en el Royal Albert Hall y en el Teatro Real. ¿Quién quiere ganar en esos lugares horribles de ahora? Son tres capítulos con más a favor que en contra. Que sean tres, entre lo positivo. La aproximación a la España de la época, pese a su ligereza, también está entre lo positivo. Quizá por esa ligereza, porque tampoco dan mucho la vara con la España gris (aunque salgan los grises en la universidad). Hay más información en los créditos finales que en la ficción. Además, había cosas mejores. Por ejemplo, la experiencia de viajar en avión, como se ve en la serie. El legendario maestro Ibarbia está interpretado por Carlos González, que últimamente está en todas. De 'Maricón perdido' a 'La vida breve', pasando por 'Mariliendre', donde más destaca. Noticias relacionadas Los chanchullos de RTVE, el plantón a Serrat y 'La canción' de Massiel que hizo historia en España Lucía Cabanelas

Massiel, de regreso a Eurovisión Ángel Antonio Herrera Otra cosa, el documental 'Carrère, el escritor y el asesino' (2024), de Camille Juza. En Filmin. Carrère en el momento en que publica 'El adversario' y ahora. Las reacciones de entonces (fragmentos de 'Apostrophes') recuerdan mucho a lo que ha pasado con el libro sobre Bretón. Pero más allá de criminales despreciables, en el caso de Romand había otro punto de interés: la mentira como medio de vida antes de los asesinatos. Volviendo al 'La, la la', lo mejor siempre va a ser Massiel cantando. Y Massiel dando entrevistas.

