Glenn Close parece la señora Doubtfire. Y solo por eso debería demandar a Ryan Murphy. Estará mayor. La hemos visto del brazo de Los Javis, pero no es esa cosa. Y tampoco creo que haya intención de que parezca esa cosa. Lleva ... trajes caros como en 'Daños y perjuicios', pero parece una señora endomingada. Esperaba una mamarrachada, pero mis expectativas han sobrepasado cualquier cálculo basado en Ryan Murphy, en la sola presencia de Kim Kardashian o en el tráiler, que es todo lo que había visto de 'Todas las de la ley' (Disney +), su nueva serie de abogados. De abogadas. Viva el lujo y quien lo trujo. Piensen en 'The Good Fight' pasado por 'Mujeres de Beverly Hills'. A ver. Al lado de 'Todas las de la ley', 'And just like that' (la 'Sexo en Nueva York' 'wokizada') es 'Berlin Alexander Plazt'. O 'Los Buddenbrook'. Esas series recias y solemnes que TVE importaba hace años.

Es tan ridícula, tan ostentosa, tan llena de diálogos absurdos… Tan mala. Aunque no voy a decir que no me guste cuando Sarah Paulson (psicópata enemiga) dice a Glenn Close sobre los embriones fecundados de Kim Kardashian que se los va a restregar en una tostada y se los va a comer.

Otra cosa. Buena. Apuntaba el otro día Paloma Rando cómo es posible que gente con tanto talento, gente que triunfa retrate tan bien el fracaso. Porque 'Yakarta' (Movistar Plus +) es una oda a la derrota. Un elogio de personas derrotadas. No sé, igual que para algunos ponerse un sombrero mexicano es apropiación cultural, algo hay de apropiación vital en Diego San José con Joserra, el tipo que interpreta Javier Cámara. Y qué decir de Carla Quílez, prodigiosa y joven actriz que ya nos había deslumbrado en 'La maternal' y en 'Pubertat' (es la chica que denuncia que se ha producido el abuso en la colla).

Y claro que Cámara está fabuloso, pero a eso estamos más acostumbrados. Ese entrenador de bádminton sin afeitar que suelta frases como de Yoda sacadas de un podcast de superación es quizá el mejor personaje de Diego San José. Mejor que su Juan político, mejor que Celeste, la inspectora de Hacienda. Ese hombre que le dice a la chica que deje de ir a la psicóloga, que no se trata de estar bien, que se trata de estar mal para que los rivales paguen los platos rotos. No sale ningún partido de bádminton, como en 'La suerte' no salen corridas de toros. Algún entrenamiento, segundos de algún partido... Hay más metraje en el coro donde canta Joserra (la directora es la agente inmobiliaria de 'Pubertat' que tanto se parece a la ministra Elma Saiz).

El universo que ha creado Diego San José en 'Yakarta' (un El Dorado del bádminton), que va de Totana a Ponferrada, del coro a los abusos sexuales o la ludopatía es de una riqueza y de una originalidad en su simplicidad que hay que aplaudir. Estoy en casa con esa cochambre tan española frente al zorrerío con Goyard de Ryan Murphy. Que a lo mejor es una broma y no lo he pillado.