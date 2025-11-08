Suscríbete a
Carla Quílez y Javier Cámara, en la serie 'Yakarta'
Movistar +
Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Glenn Close parece la señora Doubtfire. Y solo por eso debería demandar a Ryan Murphy. Estará mayor. La hemos visto del brazo de Los Javis, pero no es esa cosa. Y tampoco creo que haya intención de que parezca esa cosa. Lleva ... trajes caros como en 'Daños y perjuicios', pero parece una señora endomingada. Esperaba una mamarrachada, pero mis expectativas han sobrepasado cualquier cálculo basado en Ryan Murphy, en la sola presencia de Kim Kardashian o en el tráiler, que es todo lo que había visto de 'Todas las de la ley' (Disney +), su nueva serie de abogados. De abogadas. Viva el lujo y quien lo trujo. Piensen en 'The Good Fight' pasado por 'Mujeres de Beverly Hills'. A ver. Al lado de 'Todas las de la ley', 'And just like that' (la 'Sexo en Nueva York' 'wokizada') es 'Berlin Alexander Plazt'. O 'Los Buddenbrook'. Esas series recias y solemnes que TVE importaba hace años.

