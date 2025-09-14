La frase y la idea no solo son buenas, sino copiables. En 'La maldición de Eva', Margaret Atwood hace una pequeña investigación en la universidad concluyendo que los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos. Y que si las mujeres ... se sienten amenazadas por los hombres es porque tienen miedo de que las maten. Al fin y al cabo, los hombres suelen ser más altos, corren más y estrangulan mejor. Y eso lo repite Gillian Anderson en 'La caza' ('The fall') como la adusta policía Stella Gibson que persigue al malo interpretado por Jamie Dornan. En 'Contra la ley' (Filmin) también lo dice Ann Ming, la madre de una chica asesinada que persigue el castigo del criminal cambiando la ley en el Reino Unido. O sea, como si fuera Mercedes Formica, pero no siendo abogada sino una simple víctima muy pesada. Lo de pesada lo dice ella. Y hay que ser pesada para sacar las vergüenzas a una policía inepta e insensible y acabar soltando un discurso en la Cámara de los Lores. Cambiando la ley de doble enjuiciamiento y haciéndola retroactiva (no me voy a meter en líos jurídicos, que estamos hablando del principio non bis in ídem). Es un caso real contado en una impresionante miniserie británica de cuatro capítulos protagonizada por una no menos impresionante Sheridan Smith. Una actriz tan pequeña de estatura como deslumbrante de presencia. Una mezcla entre Simone Signoret y Gloria Graham. Al final sale la verdadera madre de Julie Fogg (la asesinada) y nada que ver. Pero qué más da.

Y lo que decía. Hay un momento en que la señora Ming suelta (su hija se rio del que la mató): «¿Cómo es el dicho? Los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos, las mujeres de que las maten». Un dicho. Vaya. Menos drama (aunque el mundo esté descacharrado) hay en 'The Morning Show', que vuelve este miércoles 17 con su cuarta temporada. He tenido que ver el último de la tercera. Ni me acordaba. Demasiadas series. Y eso que esta es de las que me gustan. En la cuarta se incorporan Jeremy Irons y Marion Cotillard. Recordatorio. La UBA, el canal donde trabajaban Alex (Jennifer Aniston) y Brady (Reese Witherspoon), ambas actrices productoras ejecutivas, es otro canal tras la fusión con una cadena generalista alentada por Alex, dejando a su novio magnate (Jon Hamm) con un palmo de narices. De momento, Bradley está fuera tras saberse que ayudó a su hermano ocultando su participación en el asalto al Capitolio. Mimi Leder y Charlotte Stoud (como 'showrunner') están detrás de esta serie sobre la televisión, el poder y el hijoputismo. Si prefieren más hombres que mujeres y menos lujo, la última de Brad Ingelsby, el creador de 'Mare of Easttown'. Task' (HBO) está protagonizada por Mark Ruffalo, un agente del FBI echado a perder. No es que no haya mujeres, pero no están Kate Winslet y Jean Smart, que se notaban mucho en la anterior ficción. Como se nota Sheridan Smith. Qué mujer.

