El coraje también es pesadez

«Hay que ser pesada para sacar las vergüenzas a una policía inepta e insensible y acabar soltando un discurso en la Cámara de los Lores»

Rosa Belmonte

La frase y la idea no solo son buenas, sino copiables. En 'La maldición de Eva', Margaret Atwood hace una pequeña investigación en la universidad concluyendo que los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos. Y que si las mujeres ... se sienten amenazadas por los hombres es porque tienen miedo de que las maten. Al fin y al cabo, los hombres suelen ser más altos, corren más y estrangulan mejor. Y eso lo repite Gillian Anderson en 'La caza' ('The fall') como la adusta policía Stella Gibson que persigue al malo interpretado por Jamie Dornan. En 'Contra la ley' (Filmin) también lo dice Ann Ming, la madre de una chica asesinada que persigue el castigo del criminal cambiando la ley en el Reino Unido. O sea, como si fuera Mercedes Formica, pero no siendo abogada sino una simple víctima muy pesada. Lo de pesada lo dice ella. Y hay que ser pesada para sacar las vergüenzas a una policía inepta e insensible y acabar soltando un discurso en la Cámara de los Lores. Cambiando la ley de doble enjuiciamiento y haciéndola retroactiva (no me voy a meter en líos jurídicos, que estamos hablando del principio non bis in ídem). Es un caso real contado en una impresionante miniserie británica de cuatro capítulos protagonizada por una no menos impresionante Sheridan Smith. Una actriz tan pequeña de estatura como deslumbrante de presencia. Una mezcla entre Simone Signoret y Gloria Graham. Al final sale la verdadera madre de Julie Fogg (la asesinada) y nada que ver. Pero qué más da.

