No tienes casa porque tienes Netflix. Y un iPhone. Y, además, viajas al extranjero, cuando tus padres si acaso fueron de viaje de novios a Mallorca a ver las Cuevas del Drach. No se suele reprochar a los jóvenes que gasten su ... dinero en HBO. Siempre es Netflix el agujero del derroche. Ahora, si se autoriza, Netflix compra Warner Bros por 71.000 millones. Y, por tanto, HBO. Se quedaría con los estudios y con los activos de streaming. No se sabe todavía si Netflix mantendrá HBO como sello de, digamos, prestigio. Netflix a veces hace series de prestigio, como 'Adolescencia', pero la mayoría de su contenido (y contenido aquí es la palabra necesaria) es netflixiano. Como somos gandules hasta para explicarnos, tendemos a calificar una serie como típica de Netflix. Aunque sea 'La diplomática', no necesariamente 'Respira'. Series que saben lo que quieren ser.

Cuando pienso en Warner la asocio con Bette Davis. O con el pato Lucas y Bugs Bunny. Con los dibujos de antes y con el cine de siempre (aunque el sistema de estudios tuviera a Bette Davis esclavizada). Pienso en la supervivencia del cine en salas. En las ventanas de distribución. Ya que Netflix estrena con la puntita unos días para entrar en los premios, quizá los que dan los premios podrían plantearse que las películas estén más tiempo en las salas antes de ir a su lugar antinatural, pero natural para Netflix, que es el streaming. Sí, quiero tenerlo todo en mis dispositivos. Pero también quiero ir al cine y que la exhibición en cines no sea un paquete de marca Acme ('El Coyote y el Correcaminos' también son Warner). Que no se autodestruya en una semana.

Voy a un estreno de Netflix. 'Los abandonados'. Leo que Netflix quiere su 'Yellowstown'. No será con esto, que tiene un poco de 'Deadwood' y un poco de 'La sombra de la tierra', la serie española basada en la novela de Elvira Mínguez que parece un western. Y si me apuran, un poco de 'Johnny Guitar' (por la rivalidad de dos mujeres). Y otro poco del 'Fargo' donde Jean Smart era la matriarca de una familia de criminales. Y claro, pizca de 'Hijos de la anarquía'. El creador es Kurt Sutter, el mismo que de 'Hijos de la anarquía'. Y venía de 'The Shield'.

A Sutter, que abandonó el rodaje de 'Los abandonados' sin terminar por desavenencias creativas con Netflix, se le ocurrió esta ficción después de tragarse 'Bonanza' en la pandemia. No tiene nada que ver. En primer lugar, es una serie de mujeres. Gillian Anderson (madre mía, esa primera aparición a caballo de negro) y Lena Headey (Cersei Lannister en 'Juego de tronos'). Mediados del XIX, Territorio de Washington y dos familias rivales. Osos, negocios mineros, amores imposibles, ricos y pobres… A mí es que me pones delante a Gillian Anderson y no me puedo resistir a ver lo que sea. Aquí es como Adelfa Calvo en 'La sombra de la tierra', pero en Gillian Anderson. Yo pago el Netflix que haga falta para ver a Gillian.