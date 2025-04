Amy Sherman-Palladino y Charlotte Gainsbourg en el mismo sitio es una fantasía hecha serie en 'Étoile' (Estrella). Vale, también está su marido, Daniel Palladino. Amazon Prime ha estrenado la esperada ficción de la creadora de 'Las chicas Gilmore', 'Paraíso' ... o 'La maravillosa Sra. Maisel'. Los ocho capítulos. Como en 'Paraíso', esa pequeñez con Sutton Foster y Kelly Bishop, hay ballet. Pero ahora del elitista. Las grandes compañías de Nueva York y París. La de París, comandada por Charlotte Gainsbourg, una de esas personas que hacen saltar el molómetro. Que una señora tan fea pueda resultar tan atractiva es algo que les pasa a muy pocas personas. Y ahora mismo no se me ocurre ninguna viva.

La madre de Amy Sherman-Palladino fue bailarina en Broadway. Si en 'La maravillosa Sra. Maisel' rendía tributo a la 'stand-up comedy', aquí (y también en 'Paraíso') lo hace a la danza. Con el Metropolitan Ballet de Nueva York y el Ballet de la Ópera de París, cuya directora es Geneviève (Gainsbourg). El ballet americano lo dirige Jack (Luke Kirby). Ambos, con los mismos problemas de falta de fondos y las mismas necesidades de adular a benefactores, unen sus compañías intercambiando artistas. Luego hay un paganini extravagante (Simon Callow). Charlotte Gainsbourg se ve como una exbailarina con la tristeza de hacerse mayor. El ballet es para los jóvenes. Hay mucho ballet. Muchas escenas de baile. Pero nada de la oscuridad de 'Cisne negro'. Lou de Laâge (Cheyennte Toussaint) es la 'prima ballerina' que va de París a Nueva York. La actriz estudió ballet nueve meses antes de rodar, pero tiene una doble. Mishi Duplessis (Taïs Vinolo), la que va de Nueva York a París, sí es bailarina. El mundo del ballet es fundamental, pero la esencia de 'Étoile' está en los diálogos (aunque aquí se hable mucho con el cuerpo), en la capacidad de captar el mundo actual con humor. Cualquiera se acuerda de lo rápido que hablaban las Gilmore, sobre todo Lauren Graham (también sus dobladoras, Ana Wagener en la primera temporada y Ana María Marí en las siguientes). Y tiene gracia que Amy Sherman-Palladino haya contado que en una serie rodada en inglés y francés haya tenido que decir a los franceses que hablaran más despacio.

Y del ballet al mariconeo, que diría el Papa. No en los seminarios, en el Madrid de los 2000. De 'Mariliendre' en Atresplayer (producida por los Javis y creada por Javier Ferreiro) solo he visto un capítulo. Pero qué bien. 'Mariliendre', término tan asumido y apropiado como maricón, es una serie estupenda. Quizá un mundo que a muchos no interese. Mariquitas por aquí, mariquitas por allá. Pero sin prejuicios, la serie está bien escrita, bien interpretada y bien resuelta siendo un musical, aunque a esto estamos acostumbrados, que vamos de 'Emilia Pérez' a 'The End', un narcomusical y un bunkermusical. Bailemos. No solo con Chaikovski, también con 'Cuando tú vas', de Chenoa.