Zapatero desvela la última pregunta que hizo a su madre antes de que muriera: «¿Tú crees...?»

José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) se enfrentó en sus casi ocho años como presidente del Gobierno a importantes reformas sociales, al histórico fin de la organización terrorista ETA y a una crisis económica global que terminó por hacer que decidiera no ... presentarse como candidato a un improbable tercer mandato.

Sobre este y otros acontecimientos clave de sus dos legislaturas hace un repaso 'La última llamada', la nueva serie documental de Movistar Plus+ creada por Álvaro de Cózar. La producción, que llegó este jueves a la plataforma, ofrece un relato en primera persona de los cuatro expresidentes españoles vivos sobre el lado humano del poder, mostrando los dilemas éticos, emocionales y la soledad que acompaña a su cargo.

Tras Felipe González y José María Aznar, Zapatero protagoniza el tercer episodio del documental, que cuenta con declaraciones de su entorno como Angélica Rubio, Gertrudis Alcázar, José Andrés Torres-Mora, Miguel Sebastián, Trinidad Jiménez, Bernardino León y José Bono.

El capítulo, además de abordar los momentos clave que marcaron la presidencia de Zapatero, muestra el lado más humano del expresidente socialista, lo que permite al espectador conocer a la persona detrás del presidente.

La pregunta que realizó Zapatero a su madre antes de que muriera

El documental cuenta con la intervención de Juan Rodríguez Zapatero, hermano mayor del expresidente y abogado de profesión, quien relata cómo la llegada de su hermano a la secretaría general del PSOE coincidió con un doloroso episodio para la familia: la enfermedad de su madre, María de la Purificación Zapatero Valero.

«El año 2000 nos marca muchísimo a la familia porque es las dos caras de lo que es la vida», asegura Juan en el documental. Y es que, frentre al júbilo de un «José Luis», cómo el lo llama, que es elegido como secretario general del PSOE en el mes de julio, deben afrontar la enfermedad de su madre en octubre.

José Luis Rodríguez Zapatero junto a su hermano Juan y sus padres, abc

Zapatero debe hacer frente a la enfermedad de su madre, con quien asegura «tenía un vínculo muy intenso», y su posterior fallecimiento, en uno de los momentos más importantes de su carrera y probablemente de su vida. «Era la novedad en el país, estaba tan feliz...», cuenta en el documental de Movistar Plus+ sobre su nombramiento como secretario general del PSOE.

El expresidente del Gobierno comparte un momento muy íntimo que vivió junto a su madre poco antes de que esta muriera. «Recuerdo muy bien, creo que fue de las últimas cosas que le dije, a parte de darle algunos besos», cuenta el expresidente, que desvela la pregunta que le hizo: «¿Tú crees que seré presidente del Gobierno?».

La matriarca de la familia, en ese momento, estaba muy enferma. Sin embargo, pudo responder a aquella pregunta sin titubear. «Estaba muy malita ya, pero lo dijo muy contundentemente: 'Sí, por supuesto'».

«Le pregunté: '¿Tú crees que seré presidente del Gobierno?'. Ella me dijo: 'Sí, por supuesto'» José Luis Rodríguez Zapatero Expresidente del Gobierno

Hace unos años, Zapatero ya compartió esta anécdota en un encuentro con 'El Mundo', donde contó la confianza que su madre tenía puesta en él. «Mi madre fue toda mi vida, tanto para lo profesional como para lo personal, de una fe inquebrantable hacia mí», señaló en el año 2008.

El 30 de octubre del año 2000, apenas unas semanas después de ser diagnosticada de un cáncer terminal, María de la Purificación Zapatero falleció a los 73 años en el Complejo Hospitalario del Insalud de León, donde estaba ingresada.