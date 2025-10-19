Suscríbete a
ABC Cultural

Zapatero desvela la última pregunta que hizo a su madre antes de que muriera: «¿Tú crees...?»

El expresidente del Gobierno es uno de los protagonistas de 'La última llamada', el nuevo documental de Movistar Plus+

María, hija de Felipe González, recuerda los peores momentos de su padre como presidente del Gobierno: «Tenía sensación de desequilibrio e injusticia»

'La última llamada': desgranando el poder en cuatro presidentes del Gobierno

Zapatero desvela la última pregunta que hizo a su madre antes de que muriera: «¿Tú crees...?»
Zapatero desvela la última pregunta que hizo a su madre antes de que muriera: «¿Tú crees...?» MOVISTAR PLUS+
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) se enfrentó en sus casi ocho años como presidente del Gobierno a importantes reformas sociales, al histórico fin de la organización terrorista ETA y a una crisis económica global que terminó por hacer que decidiera no ... presentarse como candidato a un improbable tercer mandato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app