Zahara de los Atunes, en pie de guerra contra Paz Padilla: «Nos vemos en los juzgados»

Paz Padilla está de nuevo en el ojo del huracán. Y esta vez, ni el Covid, ni su enemistad con los exmiembros de 'Sálvame' (Telecinco) tienen nada que ver. Una polémica que vuelve a envolver a la humorista en su faceta como empresaria, ya que los vecinos de Zahara de los Atunes (Cádiz) denuncian que la presentadora ha copiado una famosa imagen que los comerciantes del municipio usan para ilustrar artículos y ahora no les permite que ellos comercialicen con ella, tal y como ha sacado a la luz 'El programa de Ana Rosa'.

«Zahara de los Atunes, en guerra contra Paz Padilla», comenzaba exponiendo 'El programa de Ana Rosa' que seguidamente apuntaba a la causa de la cruzada. «La raspa de pez, el motivo», indicaban desde el matinal de Telecinco que ofrecía la famosa imagen que quedaba estampada en artículos como camiseta.

«Nosotros llevamos toda la vida sabiendo que esto es un elemento cultural», manifestaba uno de los comerciantes del pueblo, mientras se explicaba que Paz Padilla había registrado la «famosa raspa como logo de su marca» y ahora exigía «que nadie más» la utilizara. «De hecho, teníamos un plazo de 8 días improrrogables para eliminar todos los elementos», apuntaba el comerciante que añadía que de momento nadie sabía nada más.

Además, los vecinos de Zahara de los Atunes denunciaban que Paz Padilla estaba enviando «burofaxes» y lanzando «amenazas legales, y amenazas directas». «Estaba grabando desde la puerta de la tienda (Padilla) y dice: 'le dices a tu jefe que tiene que quitar todos los artículos con raspa nos vemos en los juzgados'», relataba otra de las comerciantes del pueblo en las imágenes ofrecidas por 'El programa de Ana Rosa'.

Mientras, Paz Padilla negaba la mayor, tal y como se hacía eco el matinal. «Yo no he mandado ningún burofax, Ha sido el gabinete jurídico de patentes. Y no se refieren a la raspa de Zahara sino a la raspa concreta que me diseñaron a mí», respondía la humorista, mientras que el pueblo mantiene su cruzada, ya que, para ellos, «la raspa es de todos».