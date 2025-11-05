Suscríbete a
ABC Cultural
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Vuelve 'Maxton Hall', el nuevo capítulo del fenómeno romántico que Prime Video no deja de repetir

La nueva temporada de la serie llega justo para ocupar ese espacio que dejó 'El verano en que me enamoré' con más dramas románticos adolescentes que parecen cortados con el mismo molde, y que, sin embargo, siguen funcionando como la primera vez

Cuenta atrás para el final de 'El verano en que me enamoré', la 'romcom' que ha conquistado TikTok

'Maxton Hall' estrena una nueva temporada en Prime Video
'Maxton Hall' estrena una nueva temporada en Prime Video Prime Video
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un nuevo fenómeno adolescente, y no tanto, se mueve de nuevo alrededor de Prime Video con la misma expectación que suscitó 'El verano en que me enamoré': Vuelve 'Maxton Hall', la historia de amor que ha conquistado a la generación que no supera un ... buen «crush» académico. La serie alemana regresa con su segunda temporada dispuesta a consolidarse como el nuevo fenómeno juvenil de la plataforma. Ruby y James vuelven a enfrentarse a su historia imposible —ella, una estudiante brillante de orígenes humildes; él, el heredero de una fortuna británica—, con nuevos secretos, giros románticos y el inevitable tira y afloja que hace que los espectadores no puedan soltar el mando. Todo esto en un curso que promete más drama y mucha intensidad. En esta nueva entrega, la relación entre ambos pondrá a prueba lo que comenzó como una atracción casi imposible: se enfrentan a sus propios miedos, a las expectativas familiares y a ese entorno de privilegio donde el amor sincero es casi una rareza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app