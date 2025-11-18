Vuelve 'La que se avecina', una comedia con piel de camaleón

Los hermanos Caballero tienen el don de la risa pero también el de la oportunidad para encontrarla donde quiera que se esconda. En la comunidad de 'Aquí no hay quien viva', en la (in)corrección política de 'Machos Alfa' e incluso bajo ... tierra, en los ataúdes de la funeraria de 'Muertos S. L.'. En Antena 3, en Netflix, en Movistar Plus+, en Telecinco. Donde haga falta.

También, claro, en Montepinar, que los vecinos convirtieron en su reducto de puñetas y han sustituido ahora por Contubernio 49, nuevo refugio de ese humor popular que no caduca y de 'gags' y 'sketches' que en esencia son siempre los mismos pero mutan, evolucionan, hasta convertirse en tesis del costumbrismo patrio, en crónica de una España a la que Laura y Alberto Caballero le sacan punta y le buscan las cosquillas, incansables a lo largo de los años, sin que el humor se resienta aunque las gracias se repitan y los éxitos se sucedan. Todo se renueva ahora con el estreno de la última temporada de la comedia, la más longeva y vista de España, ocho episodios de casi una hora disponibles desde este martes en Prime Video.

Con ya dieciséis temporadas a sus espaldas, los vecinos de 'La que se avecina' siguen viviendo y persiguiendo sus sueños: Amador triunfa como empresario mientras disfruta de un nuevo y peculiar amor, Antonio recluta nuevos minions para ayudarle en sus planes geniales de presidente todopoderoso, Yoli y Óscar son atropellados por la maternidad, Martín estrena restaurante, Bruno debuta como productor cinematográfico, Menchu y Fina cazan terroristas, Julia se independiza, Berta y Greta se despendolan... Celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos, bucles espacio-temporales y una polvorienta sorpresa en el capítulo 200 mantendrán a los espectadores pegados al sofá como un koala a su eucalipto.