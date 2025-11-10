Suscríbete a
Vince Gilligan plantea una distopía donde la felicidad es ley en 'Pluribus'

El creador de 'Breaking Bad' estrena su nueva serie de ciencia ficción en Apple TV+ donde presenta a la persona más desgraciada sobre la faz de la tierra que debe salvar al mundo de la felicidad

Rhea Seehorn y Karolina Wydra en 'Pluribus'
Rhea Seehorn y Karolina Wydra en 'Pluribus' Apple TV+
Clara Molla Pagán

Para entender a las personas como las entiende Vince Gilligan harían falta siete vidas… o, al menos, haber visto a Walter White para darse cuenta de hasta dónde puede llegar alguien cuando siente que el mundo ya no lo ve. En 'Breaking Bad', Gilligan reveló ... cómo un hombre corriente puede transformarse por completo cuando la frustración, el orgullo y la necesidad de reconocimiento se mezclan en la dosis exacta. Esa mirada sin concesiones hacia la naturaleza humana sigue intacta en 'Pluribus', su nueva serie para Apple TV+, solo que esta vez cambia el desierto de Albuquerque por un mundo de ciencia ficción donde la felicidad es obligatoria y la libertad, una ilusión.

