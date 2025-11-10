Vince Gilligan plantea una distopía donde la felicidad es ley en 'Pluribus'

Para entender a las personas como las entiende Vince Gilligan harían falta siete vidas… o, al menos, haber visto a Walter White para darse cuenta de hasta dónde puede llegar alguien cuando siente que el mundo ya no lo ve. En 'Breaking Bad', Gilligan reveló ... cómo un hombre corriente puede transformarse por completo cuando la frustración, el orgullo y la necesidad de reconocimiento se mezclan en la dosis exacta. Esa mirada sin concesiones hacia la naturaleza humana sigue intacta en 'Pluribus', su nueva serie para Apple TV+, solo que esta vez cambia el desierto de Albuquerque por un mundo de ciencia ficción donde la felicidad es obligatoria y la libertad, una ilusión.

La nueva serie del creador de 'Breaking Bad' sigue la historia de Carolina, la persona más desgraciada sobre la faz de la tierra que debe salvar un mundo contaminado felicidad. Y quien se pone en la piel de esta mujer es Rhea Seehorn, una actriz que reconoce haber estado en situaciones no muy distantes de las de su personaje. «Todas hemos sentido la presión de ser agradables, sobre todo como mujeres. Se nos enseña a ocultar las emociones negativas, más a las mujeres que a los hombres. También existe toda esa corriente del «autoayuda», que empezó en los 80 y 90, que insiste en que hay que ser felices y no tener defectos», asegura a ABC.

La trama muestra cómo una pandemia o virus-transformación que convierte a la humanidad en una masa feliz y uniforme, borrando la individualidad. La protagonista una de las muy pocas personas que no ha sido afectada por el virus que convierte a la humanidad en ciudadanos felices y conformistas. A lo largo de la serie, Gilligan, sin embargo, no pretende escribir un mensaje concreto o marcar una agenda, ni dar respuesta a una pregunta. La actriz recordaba las palabras Neil Postman en un ensayo donde comparaba 'Un mundo feliz' con '1984', y donde decía lo siguiente: «Un mundo feliz es más aterrador porque plantea que llegaremos a amar a nuestros opresores sin darnos cuenta».

Karolina Wydra, que interpreta a Zosia, miembro de la conciencia colectiva que acompaña a Carol, no piensa que a día de hoy la sociedad esté presionada para ser más feliz, aunque sí que hay más acceso a la información sobre cómo mejorar. «Hoy podemos explorar nuestra psicología, nuestras heridas, y eso es algo positivo. Aunque, claro, puede irse al extremo. Está bien sentirse deprimido a veces; lo importante es tener todo el espectro de emociones, no solo la felicidad. Necesitamos esa parte oscura también», asegura la actriz.

En medio de esa crisis colectiva, su protagonista debe enfrentarse a la sociedad por sí misma, sin la ayuda de nadie porque no encaja con el resto ni comparte esa reacción colectiva. Se encuentra aislada emocional y físicamente: su lucha contra ese nuevo «orden» la sitúa al margen de la sociedad. «Reflexioné mucho sobre lo que significa estar solo. En la vida real soy una mezcla de extrovertida e introvertida, y necesito ambos lados para equilibrarme. Pero Carol es una misántropa total cuando empieza la historia; su pareja era su conexión con el mundo. Ella era quien invitaba a los vecinos a las barbacoas, y Carol probablemente ni sabe sus nombres», explica. En el momento en que todo desaparece comienza la crisis. «Me pareció interesante pensar: ¿y si te quedas solo de verdad? Completamente solo. Esa idea existencial de la soledad eterna me pareció aterradora. No es un retiro de un mes en una cabaña; es para siempre. Carol no sabe si el mundo volverá a cambiar algún día», asegura.

Los ojos de Gilligan en esta historia vuelven a estar en la reflexión sobre la naturaleza humana, aunque esta vez a través de la ciencia ficción, donde la soledad y el aislamiento son algunos de los temas centrales. Sin embargo, ambas actrices reconocen que el objetivo de su creador no es tanto hacer llegar una idea concreta o un pensamiento, sino más bien plantear preguntas y hacer reflexionar a la gente. «Muchos periodistas me han preguntado si trata sobre la inteligencia artificial, porque es un tema presente ahora, aunque cuando Vince empezó a pensar en la idea hace ocho o nueve años, la IA ya existía, pero no era tan central como hoy. Se pueden hacer lecturas políticas o religiosas, pero él no escribió desde ese lugar. Me gusta pensar que su intención es inspirarnos a conversar sobre lo que nos une como seres humanos más que sobre lo que nos separa», añaden.