Tiene solo 4 episodios y es un éxito en Netflix: la serie basada en un caso real de asesinatos en serie que aterrorizó a toda Italia

Las historias de asesinos famosos han encontrado siempre un lugar destacado en el cine y la televisión, convirtiéndose en fenómenos de éxito. Y es que los espectadores se ven atraídos por los crímenes violentos y el funcionamiento de las mentes de los asesinos, ... además de enganchar por el clima de tensión y suspense que generan.

Algunos de los ejemplos más exitosos son las películas 'Monster' (2003) y 'Zodiac' (2007) o la serie de antología 'Monstruo', que comenzó con la historia de Jeffrey Dahmer, continuó con la de los hermanos Menéndez y estrenó hace semanas su tercera temporada sobre la figura Ed Gein.

Esta misma semana, Netflix ha estrenado una nueva ficción basada en la historia real de una serie de crímenes que conmocionaron a Italia. En menos de dos días, se ha convertido en lo más visto de la plataforma en España.

La miniserie italiana que está arrasando en Netflix

La nueva serie de Netflix que está arrasando entre los espectadores es, nada más y nada menos, que 'El monstruo de Florencia' ('Il Mostro'), una ficción italiana de tan solo cuatro episodios que llegó el pasado miércoles, 22 de octubre, a la plataforma, y ya es todo un éxito.

Creada por Leonardo Fasoli y Stefano Sollima, que se encuentran también detrás de su dirección, junto a Stefano Sollima, la miniserie trata la historia de uno de los crímenes más conocidos y enigmáticos de la historia reciente de Italia.

La miniserie italiana narra los horribles crímenes cometidos en la provincia de Florencia por el asesino apodado 'Il mostro di Firenze' ('El Monstruo de Florencia'), quien sembró el terror en todo el país entre 1968 y 1985 tras asesinar a distintas parejas jóvenes.

La nueva ficción de Netflix se sitúa en 1982, con un nuevo ataque del supuesto asesino a una pareja en un coche, momento en el que la policía investiga un homicidio de 1968 en circunstancias muy similares. A lo largo de los cuatro episodios, se indaga en los múltiples sospechosos, las pistas falsas, los errores de la justicia y el miedo social que provocó en el país.

'El monstruo de Florencia' está protagonizada por Marco Bullitta y Valentino Mannias. Completan el reparto de la miniserie Francesca Olia, Giaccomo Fadda, Antonio Tintis, Liliana Bottone y Claudio Vasile, entre otros.

La historia real de 'El monstruo de Florencia'

La nueva miniserie de Netflix está basada en uno de los casos criminales más populares de la historia contemporánea italiana. Abarca más de 17 años de asesinatos, múltiples sospechosos, errores judiciales y un misterio que nunca llegó a resolverse del todo.

Durante estos años, se produjeron un total de ocho asesinatos dobles que siguieron un mismo 'modus operandi'. Los crímenes se producían siempre en lugares aislados. El asesino mataba a las parejas de jóvenes con un tiro y después les apuñalaba.

'El monstruo de Florencia' NETFLIX

Posteriormente, el asesino mutilaba con precisión los cuerpos de las mujeres, llevándose partes específicas como 'trofeos'. El criminal utilizaba siempre el mismo arma: una Beretta calibre 22, modelo Long Rifle.

La investigación policial fue una de las más extensas de la historia italiana. Durante ocho años, se interrogó a miles de sospechosos, con la esperanza de que alguno de ellos fuese el asesino. Sin embargo, la falta de pruebas sólidas y los errores judiciales alimentaron la confusión.

A lo largo de los años, distintas personas fueron arrestadas y liberadas, y las teorías iban desde un asesino solitario hasta una red de cómplices o incluso una secta satánica. Uno de los principales sopechosos fue Pietro Pacciani, un granjero de 68 años con antecedentes violentos, que cumplió condena hasta febrero de 1996, cuando fue absuelto ante la falta de pruebas.

El caso tuvo un profundo impacto social en Italia, convirtiéndose en un fenómeno nacional, generando miedo y una ola de teorías conspirativas. A día de hoy, la identidad del 'monstruo de Florencia' sigue siendo un misterio. Nunca se encontró el arma ni se logró vincular de manera concluyente a ningún sospechoso con todos los crímenes.