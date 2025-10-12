Es la serie más vista de Netflix en todo el mundo: un thriller psicológico de solo 8 episodios que te enganchará

A lo largo de las últimas semanas, Netflix ha potenciado su ritmo de estrenos con numerosos lanzamientos, tanto de películas como de series. Algunos de ellos han conseguido arrasar entre sus suscriptores, que hasta finales de 2024 superaban los 300 millones.

La plataforma ha estrenado ... ficciones españolas de gran éxito. Este es el caso de 'Dos tumbas', una miniserie escrita por Carmen Mola que lleva seis semanas en el top 10 en España. Hace unas semanas también llegó 'El refugio atómico', de los creadores de 'La casa de papel', mientras que Luis Zahera ha dado el salto a la comedia con 'Animal'.

Si prestamos atención a los estrenos internacionales de Netflix, encontramos algunos títulos como 'La casa Guiness', 'Black Rabbit', la segunda temporada de 'Merlina' o la tercera de 'Monstruo', que retrata la historia de Ed Gein, y está entre lo más visto.

No obstante, existe otra ficción que aterrizó hace dos semanas en la plataforma y lleva desde entonces siendo la serie de habla inglesa más vista a nivel global, con más de 22 millones de visualizaciones en todo el mundo hasta el 4 de octubre.

La serie más vista de Netflix en todo el mundo

La ficción más vista de Netflix en todo el mundo es 'Incontrolables' ('Waywardaka' en versión original), una miniserie de solo 8 episodios que llegó el pasado 25 de septiembre a la plataforma y ha arrasado entre sus suscriptores por su historia adictiva y sus personajes bien contruidos.

La serie es una coproducción de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido creada por la comediante, guionista y actriz Mae Martin. Detrás de su dirección están Euros Lyn, John Fawcett, Renuka Jeyapalan y la propia Mae Martin.

Toni Collete encabeza el reparto de este thriller psicológico. Entre el elenco de actores encontramos también el nombre de la propia creadora de la serie, Mae Martin, además de otros como Sarah Gadon, Sydney Topliffe, Alyvia Alyn Lind o Brandon Jay McLaren, entre otros.

La investigación de un internado para adolescentes problemáticos

La historia de 'Incontrolables' se sitúa en el pueblo ficticio de Tall Pines, donde existe un internado para adolescentes problemáticos llamado Tall Pines Academy, dirigido por Evelyn Wade (Toni Collette), una carismática mujer con métodos un tanto peligrosos y opacos, que incluyen el control psicológico y la manipulación de recuerdos.

La trama se cuenta desde dos perspectivas. En primer lugar, la de la policía Alex Dempsey (Mae Martin), que se muda al pueblo y empieza a sospechar de los extraños métodos de la directora de la academia cuando uno de los alumnos se fuga de la escuela.

'Incontrolables' NETFLIX

Además, la serie también está narrada desde la visión de Abbie (Sydney Topliffe) y Leila (Alyvia Alyn Lind), dos jóvenes internas en Tall Pines que planean fugarse y descubrir los secretos escondidos del centro. Leila, en particular, lucha contra traumas personales importantes, incluida la muerte de su hermana.

La miniserie, que aborda cuestiones como el choque entre generaciones, el abuso de la autoridad o la vulnerabilidad de la juventud, ha convencido a los sucriptores de Netflix, que después de dos semanas siguen posicionándola entre lo más visto de la plataforma.