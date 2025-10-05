Suscríbete a
ABC Cultural

Los secretos del CNI, al descubierto: anatomía del espía español

'El centro', de Movistar Plus+, es la primera serie sobre espías en España; también es la primera vez que el CNI abre sus puertas a la ficción

En las tripas del CNI: así se fabrica un espía español

Juan Diego Botto y Clara Segura, espías del CNI en la serie 'El centro'
Juan Diego Botto y Clara Segura, espías del CNI en la serie 'El centro' Movistar Plus+
Lucía Cabanelas

Lucía Cabanelas

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tiene problemas con el alcohol, pero no toma Martini, ni agitado ni mezclado. Está solo como Tom Cruise en su misión imposible, pero no cuelga de un hilo sobre veinte metros de láseres. Debe pasar inadvertido, pero no necesita un disfraz como Mortadelo... Se debe ... a lo extraordinario, pero sobrevive en lo ordinario. Y, al otro lado del pinganillo, coordinándolo, apoyándolo o protegiéndolo, está el resto del equipo en la sala de máquinas. Cualquier parecido de los agentes de 'El centro', la nueva serie de Movistar Plus+, con la realidad es pura realidad. O casi. «Nada es cien por cien real pero todo es totalmente verosímil», explicó durante una visita exclusiva al rodaje el creador David Moreno. Y ahora, en la previa de su estreno el día 9, lo mantiene: «Intentamos que las tramas fueran lo menos peliculeras posibles. En mi cerebro tenía el dogma de «si no ha ocurrido ya, puede ocurrir»».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app