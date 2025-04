Ricardo Darín explica por qué discutió con su mujer tras ver 'Adolescencia' en Netflix: «Está justificado»

El éxito de 'Adolescencia' es imparable. La miniserie de Netflix ha logrado convertirse en una de las ficciones de habla inglesa más vistas de la historia de la plataforma. En concreto, ocupa el puesto número 9 del ranking, con más de 96,7 millones de visualizaciones, situándose por delante de 'Stranger Things 3'.

La ficción británica ha logrado cautivar a la audiencia tanto por su calidad técnica -cada capítulo está rodado en un solo plano secuencia-, como por su envidiable elenco de actores, encabezado por Owen Cooper y Stephen Graham -cocreador de la serie-, y su inquietante trama.​

'Adolescencia' NETFLIX

La trama sigue a Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado del asesinato de su compañera de clase Katie. A lo largo de los cuatro capítulos de la serie, se exploran las circunstancias que rodean al crimen, incluyendo la influencia de la conocida como 'manosfera' y el acoso escolar que sufrió el adolescente. ​

Más allá de su éxito entre el público, la serie dirigida por Philip Barantini ha generado un intenso debate sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes en la era digital. En este sentido, son muchas las personalidades que han querido compartir su impresión sobre la ficción británica, una de ellas, el actor Ricardo Darín.

El motivo de discusión de Ricardo Darín y su mujer por 'Adolescencia'

Durante una entrevista en el programa de radio argentino 'California secreta', Darín aseguró que estaba fascinado con 'Adolescencia'. «Estoy viendo una serie con mi mujer Florencia que está en boca de todo el mundo», contó el actor.

Darín explicó en el programa de radio que uno de los aspectos que más le habían impresionado de la serie era que cada capítulo estaba rodado en plano secuencia, es decir, en una única toma sin cortes. Una cuestión que puso en duda: «Dudo, pero dudo bien, en el sentido de que puede haber algún truquito de por medio, pero no importa».

En este sentido, el actor reveló que se encontraba en «plena discusión» con su mujer por la importancia del plano secuencia. Y es que Darín apoya el uso de esta técnica, que aporta una sensación de realismo y tensión constante a la serie, frente a quienes opinan que no está justificada: «Ella es muchísimo más visceral que yo, yo defiendo el plano secuencia, pero ella me dice 'a mí no me importa'».

«Yo, tratando de defender a mis colegas, esgrimo una teoría, que es que hay momentos en los que el plano secuencia se justifica a sí mismo. Es decir, si yo estoy vibrando palmo a palmo con lo que esta ocurriendo en tiempo real, como suele ocurrir en este tipo de series que cada capítulo es un día, yo lo justifico, lo entiendo», defendió Darín.

El plano secuencia y "Adolescencia". pic.twitter.com/MSsQphGuoK — California Secreta (@CaliforniaVTX) April 4, 2025

En este sentido, Darín contó qué capítulos le habían fascinado más de 'Adolescencia'. «El 1 me gustó mucho, pero el 3 es espectacular porque tiene esos dos monstruos», señaló, en referencia a Erin Doherty y Owen Cooper: «El pibe es un monstruo increíble que abre la caja de herramientas y la desparrama arriba de la mesa».

El episodio número 3, que fue el primero en rodarse, tiene lugar siete meses después de que Jamie sea detenido. Mientras espera a juicio en un centro de detención juvenil, recibe la visita de Briony, una de las psicólogas forenses asignadas a su caso, en lo que se convierte en un brillante duelo interpretativo por parte de los dos actores.