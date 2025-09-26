Preguntan a Eva Martín, la marquesa en 'La Promesa', si volverá a la serie de TVE y es tajante en su respuesta: «Da señales»

Eva Martín se ha labrado un sólida carrera como actriz. Tras participar en series como 'Amar en tiempos revueltos', 'Servir y proteger' o 'Merlí: Sapere aude', la intérprete, de 51 años, se ha convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión gracias a 'La Promesa'.

En el serial de época 'estrella' de La 1 de TVE, Eva Martín interpretó a Cruz Ezquerdo de Luján, más conocida como la Marquesa de Luján, uno de los personajes más queridos y a la vez odiados de la ficción.

Sin embargo, tras más de 550 episodios, la actriz desapareció de la serie. Y es que Cruz fue encarcelada por el asesinato de Jana (Ana Garcés). «Ha sido un placer conoceros a todos, sois un equipazo. Sin este equipo esta marquesa no existiría porque el trabajo es de todos», señaló visiblemente emocionada Eva Martín tras rodar su última escena.

No obstante, quedaba la duda de si se trataba de una salida temporal o una marcha definitiva. Sobre esta cuestión habló hace meses Josep Cister Rubio, el creador de 'La Promesa'. «Ya se verá. Que estén atentos los espectadores porque la marquesa va a dar mucho juego», dijo en una entrevista en 'El Mundo'.

Eva Martín cuenta por qué abandonó 'La Promesa'

La salida de Eva Martín de 'La Promesa' quedó justificada en la trama. Sin embargo, se desconcían los detalles detrás de esta decisión. Ahora, seis meses después de su salida de la serie, la actriz ha explicado en una entrevista con Glenda Umaña las razones de su marcha.

Eva Martín explica en la entrevista que necesitaba un «descanso» tras más de dos años y medio en la ficción de TVE. «Una serie diaria es un trabajo intenso», cuenta sobre la serie que, a su parecer, «necesita relevos». «Cuando hay personajes protagonistas sobre los que recae más el peso de la trama, es habitual que los actores necesitamos un descanso», dice.

La Marquesa de Luján y Jana en 'La Promesa' RTVE

Pero Eva Martín no fue la única que acusó el ritmo de la serie. «Casualmente, porque a mí me sorprendió mucho cuando me enteré, tanto Ana Garcés como yo pedimos a la producción ejecutiva que pudieran sacarnos de la trama para descansar un tiempo y, quizás, hacer otras cosas. Obviamente, había que armar un argumento que pudiera hilar todo eso», cuenta la actriz.

No obstante, Eva Martín reconoce que «hubiera seguido porque estaba muy feliz haciéndolo», aunque notó un desgaste. «Después de dos años y medio sin parar, necesitas descansar, dejar de estudiar un tiempo, atender a tu vida personal y familiar, y hacer distintos personajes», aclara. «Yo lo he disfrutado mucho y me ha costado mucho tomar la decisión», añade.

¿Volverá la Marquesa de Luján a 'La Promesa'?

Pese a su marcha, los seguidores de 'La Promesa' se han cuestionado en los últimos días si la Marquesa de Luján volverá a la serie. Y es que unos episodios atrás se desveló que la verdadera culpable de la muerte de Jana era Leocadia. Sin embargo, los habitantes del palacio aún desconocen esta información.

«Cruz está en la cárcel. Está pagando porque ha sido muy mala. ¿Que esté pagando justo por algo que no cometió? Es cierto, pero se merecía un escarmiento», confiesa Eva Martín en la entrevista con Glenda Umaña.

Sobre su posible vuelta, Eva Martín admite que, «en una serie diaria, un personaje que no muere puede reaparecer en cualquier momento si se llega a la conclusión de que eso fuera necesario».

Sin embargo, la actriz que encarna a la marquesa de 'La Promesa' asegura que «en principio, esta etapa está concluida para mí». «Pero insisto que no se sabe. Mientras haya Promesa hay marquesa. La marquesa, en la cárcel, ha hecho de las suyas. Da señales», añade la intérprete, dejando una puerta abierta a su vuelta.