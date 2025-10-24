La película española que es la mejor del año según Santiago Segura: trata de la Guerra Civil y está protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan

Durante los últimos meses, el cine español no ha hecho más que expandirse por la cartelera de nuestro país. Desde que empezó el 2025, son muchos los títulos de productores y directores nacionales que no han hecho más que llegar a las salas, ... destacando algunos como 'El cautivo' (Alejandro Amenábar), 'Romería' (Carla Simón), 'La tregua' (Miguel Ángel Vivas), 'Un fantasma en la batalla' (Agustín Díaz Yanes) o 'La deuda' (Daniel Guzmán), entre otros.

Sin embargo, elegir alguna de entre las que han ido estrenándose para calificarla como «la mejor película del año» no es una tarea sencilla. De hecho, aunque estamos ya en octubre y las producciones españolas que se han proyectado en los cines de nuestro país se cuentan por decenas, ni siquiera los expertos en el séptimo arte se han atrevido a nombrar cuál de todas está por encima.

El que sí lo tiene claro es Santiago Segura, todo un maestro del humor, que lleva años dedicado a su faceta como director de películas. Este 2025, el cineasta de Carabanchel ha estrenado uno de sus últimos proyectos, 'Padre no hay más que uno 5: Nido repleto', la quinta película de su exitosa saga de comedia, con la que consiguió que más de dos millones de personas acudieran a las salas de cine. Además, también ultima la grabación de la nueva entrega de 'Torrente', uno de los títulos que más le han exigido sus seguidores desde hace meses.

A pesar del éxito que ha obtenido en estos meses, su invención no ha sido la película más desternillante del año, al menos para el propio Segura. Este título se lo ha otorgado a otra de las grandes cintas que se ha estrenado en estos últimos meses, 'La cena', una comedia dirigida por Manolo Gómez Pereira que mezcla humor e historia de nuestro país y que, a su entender, es «la película española del año».

Santiago Segura tiene claro cuál es la mejor película española del año

«Me lo he pasado en grande con esta comedia de Manolo Gómez Pereira», ha afirmado el cineasta en sus redes sociales, aconsejando a sus seguidores que vayan a ver la cinta, estrenada hace apenas unos días en las salas de nuestro país.

Santiago Segura no ha dudado en elogiar en este mismo mensaje a los actores protagonistas por su labor frente a las cámaras. «Alberto San Juan está espectacular, Mario Casas también», ha asegurado, haciendo referencia a los dos intérpretes españoles que sacan a relucir todo su talento en este proyecto cómico.

Tanto le ha gustado 'La cena' al director de cine que no ha dudado en calificarla como «la mejor película española del año» hasta el momento. «Os la recomiendo, me gustó mucho», ha sentenciado Segura en su cuenta de X (antes Twitter).

Me lo he pasado en grande con esta comedia de Manolo Gómez Pereira. Alberto San Juan está espectacular, Mario Casas también. Hasta el momento, mi peli española del año. Os la recomiendo. pic.twitter.com/JyDer9MJow — Santiago Segura (@SSantiagosegura) October 19, 2025

Así es 'La cena', la comedia que ha conquistado a Santiago Segura

La cinta que ha encandilado al director de 'Torrente', protagonizada por Mario Casas, Alberto San Juan y Asier Etxeandia está ambientada en la Guerra Civil, concretamente dos semanas después de que esta acabe. El argumento narra la historia de un joven teniente, un 'maître' meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina que deberán preparar un banquete de celebración en el Hotel Palace para Francisco Franco. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú.

'La cena', de hecho, también ha sido aclamada por expertos como Oti Rodríguez Marchante, crítico de cine de ABC, que ha considerado que esta «comedia coral» sigue el estilo «de aquellas que con su genial anarquía hizo Berlanga». «Están perfectamente engrasadas en la pantalla la intriga, la sensación de peligro, el ácido sentido del humor y la ligereza del retrato y carácter de los personajes, desde el de Franco hasta el de los cocineros, los invitados y 'las parientas' [...] Es, sencillamente, genial», escribió para este periódico sobre la película de Manuel Gómez Pereira.