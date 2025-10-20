Pantomima Full: «Un niño de 13 años que habla de inversiones es más gracioso que cualquier sketch nuestro»

Para algunos, el nuevo héroe contemporáneo ya no lleva capa, sino un tote bag con su logo personal, una agenda con huecos para 'meditar entre reuniones' y muchas ganas de salir de la zona de confort. Se levanta a las cinco de la mañana, habla de 'networking' como quien habla del clima ... y asegura que emprender es una forma de vida. Toda esa fauna moderna tiene nombre, aroma a café de especialidad y ahora también una serie: 'Entrepreneurs', de Disney+. Pantomima Full lleva años diseccionando a este espécimen urbano —el emprendedor de manual, el del 'pitch' motivacional, el que convierte cualquier charla en un Ted Talk sin público—, y por fin lo mete en su propio hábitat natural: una comedia de oficina sin oficina, donde la autoayuda se confunde con la precariedad y el entusiasmo se mide en reels. Alberto Casado y Rober Bodegas firman su salto a la ficción con la misma puntería con la que siempre han apuntado al ego colectivo: disparando memes, pero esta vez con una historia en diez capítulos que llega el 23 a la plataforma.

Noticia Relacionada El único refugio antiatómico (antitontos) es la comedia Oti Rodríguez Marchante Son tiempos que animan a esconderse, a la búsqueda de un lugar donde haya vida inteligente. Y ese lugar está ya localizado en el sentido del humor

«Alguna vez nos habíamos imaginado que nuestros sketches se podían convertir en una serie, pero no vimos un mínimo de realidad hasta que nos contactó Pokeepsie Films desde Álex de la Iglesia. Luego ha sido un proceso muy largo, pero hizo falta ver que era posible, porque si no, estás ahí con el día a día y no te pones a hacer una serie», indica Alberto Casado. En un momento social donde parece que se ha romantizado el emprendimiento por parte de los jóvenes a golpe de posts de Linkedin, vídeos de YouTube y discursos a lo Steve Jobs, Pantomima Full asegura que en ellos está la carcajada. «El rollo de los gurús, más que el emprendimiento en sí, es tremendo. De repente te salen vídeos de niños de 13 años hablando de todo esto, y me parece más gracioso que cualquier sketch nuestro. Ver a un chaval hablando con otro como señores diciendo cuál es el secreto del éxito y cómo podemos levantar un proyecto... Y de repente de cómo está el mercado chino… Me parece impresionante», asegura Casado. «Alarga los Playmobil un poco, tío. No sé cómo se ha llegado a que los niños estén pensando en inversiones, qué locura es esta», suelta entre risas Rober Bodegas.

La serie empieza con una presentación de Gonzalo (Bodegas), el hijo de un famoso empresario hostelero que se ha dedicado a seguir los pasos de su padre montando bares de copas financiados por él. Ahora su padre se ha cansado de pagarle los negocios y, como última oportunidad, le ha cedido un local para que monte algo que no sea otro 'afterwork' en el que pasar el día con sus amigos. Falto de ideas, Gonzalo acude a unas conferencias de emprendimiento y queda prendado del «humo» que vende Jacobo, un autoproclamado gurú 'entrepreneur' (Casado), con quien se asocia para crear un coworking para emprendedores. Para evitar que el negocio sea un fracaso, su padre obliga a su otra hija, Julia, (Aura Garrido) a vigilar y asegurarse de que el negocio de su hermano sea mínimamente rentable. El coworking está lleno de freelance con «nuevas profesiones», ninguno ha buscado trabajo nunca, todos han salido de su zona de confort y están en este mundo para dejar su huella. Spoiler: ninguno lo consigue.

Los clichés de estos perfiles son tan paródicos como en ocasiones reales. Ingredientes perfectos para que Pantomima Full, a base de costumbrismo y el humor que contienen sus sketches, de vida a estos personajes. Lo que no saben es cómo van a reaccionar los emprendedores cuando la vean. Tras la entrevista, el dúo cómico iba a proyectar 'Entrepreneus' en la sede Google for Startups de Madrid. «Estamos aquí en un epicentro del emprendimiento. No sé si nos quedaremos o saldremos corriendo. Pondremos la oreja en la pared y no daremos la cara. Según el feedback, nos quedamos o nos vamos», bromea Casado. Llevan años dando vida a estos perfiles, así que hay reacciones que son las esperadas. «Hemos hecho tantos vídeos que ya quieres estar incluido en ellos. Incluso la gente pide su vídeo: 'Vale, hay un pantomima sobre nosotros, ergo formamos parte de la sociedad ya por fin, somos una comunidad reconocible porque estamos aquí en el inventario de esta gente'. Y creo que eso es guay. Habrá quien no tenga ninguna capacidad de reírse y que nos diga: 'Os reís, pero yo el año pasado facturé 200 millones'. Y le diríamos: 'Pues enhorabuena, apúntanos a tu curso'», dice entre risas Bodegas.

Humor y límites

Durante años, Pantomima Full ha sido el espejo más incómodo y divertido de internet: dos tipos con jersey y cara de saber más de lo que dicen, retratando en minuto y medio todo aquello que fingimos ser. Desde el tío que se va a vivir fuera hasta la persona que se ha comprado una bici, Alberto Casado y Rober Bodegas han convertido el postureo cotidiano en un género propio. «Los límites en el humor son personales. El humor, como tal, no puede tener límites porque ni siquiera es algo tangible. Es una abstracción. Entonces hay personas que tendrán muchísimos límites y gente que no tenga ninguno. Si a una persona le hace mucha gracia ver cómo descuartizan a un ser humano es su humor. Es un humor con el que va a chocar con el resto, pero tú no le puedes decir a esa persona que se está riendo mal», reconoce Bodegas.

La serie relata que la vida del emprendedor es tan utópica como compleja. Algo que no se aleja de la realidad aunque en ocasiones se trate de romantizar y hacer de los emprendedores la causa de los valientes. «Se ha simplificado y se intenta hacer ver que todo es muy fácil. Es como que, nada, si esto es verse cuatro vídeos. Y claro está bien emprender, pero una vez que te pones de verdad, pues simplemente te irá bien o te irá mal. Lo que creo que le puedes decir a todo el mundo es que el camino va a ser largo, o sea, que va a ser muy raro que 'ah, pues tuve esa idea y mira, en tres meses ya tengo aquí mi lambo'. No sé, creo que te va a llevar más rato. A veces es como, «¿por qué no somos ricos si hay mil maneras?», comenta Casado. «Cada vez que me meto en el móvil veo a ricos diciéndome que es súper fácil», concluye.