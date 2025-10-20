Suscríbete a
Pantomima Full: «Un niño de 13 años que habla de inversiones es más gracioso que cualquier sketch nuestro»

Alberto Casado y Rober Bodegas firman su salto a la ficción con 'Entrepreneurs', la nueva serie de Disney+ que llega el 23 a la plataforma para hacer una comedia de los emprendedores

Carteleras saturadas, cines vacíos: por qué estrenar 69 películas en un solo mes solo sirve para alejar a los espectadores

Para algunos, el nuevo héroe contemporáneo ya no lleva capa, sino un tote bag con su logo personal, una agenda con huecos para 'meditar entre reuniones' y muchas ganas de salir de la zona de confort. Se levanta a las cinco de la mañana, habla de 'networking' como quien habla del clima ... y asegura que emprender es una forma de vida. Toda esa fauna moderna tiene nombre, aroma a café de especialidad y ahora también una serie: 'Entrepreneurs', de Disney+. Pantomima Full lleva años diseccionando a este espécimen urbano —el emprendedor de manual, el del 'pitch' motivacional, el que convierte cualquier charla en un Ted Talk sin público—, y por fin lo mete en su propio hábitat natural: una comedia de oficina sin oficina, donde la autoayuda se confunde con la precariedad y el entusiasmo se mide en reels. Alberto Casado y Rober Bodegas firman su salto a la ficción con la misma puntería con la que siempre han apuntado al ego colectivo: disparando memes, pero esta vez con una historia en diez capítulos que llega el 23 a la plataforma.

