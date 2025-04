Muere a los 71 años el actor Robert Trebor, conocido por sus papeles en 'Hércules' y 'Xena'

El actor estadounidense Robert Trebor ha fallecido a los 71 años. El intérprete, conocido por sus papeles en 'Hércules' y 'Xena: la princesa guerrera', murió el pasado 11 de marzo en el Centro Médico de Los Ángeles debido a una sepsis, según confirmó su esposa, Deirdre Hennings, a 'The Hollywood Reporter'.

Trebor fue diagnosticado de leucemia en 2012 y recibió un trasplante de células madre un año después, tal y como informó su mujer. El actor ha sido enterrado en el cementerio Hollywood Forever.

Su muerte ha conmocionado a los seguidores de 'Hércules' y 'Xena', que han recordado con cariño en las redes sociales a su icónico personaje de Salmoneus. «¡DEP Robert Trebor! ¡Gracias por hacer reír tanto a Xena!», ha señalado un fan en X.

El popular Salmoneus en 'Hércules' y 'Xena'

Robert Trebor (Filadelfia, 1953), de ascendencia judía, desarrolló una larga carrera en teatro, cine y televisión. Su personaje más reconocido fue el de Salmoneus, un papel que interpretó por primera vez en 'Hércules y el reino perdido', en 1994.

De 1995 a 1999 el actor continuó encarnando al compañero de aventuras del popular héroe en la serie de televisión 'Hércules: sus viajes legendarios'. Un papel que volvió a interpretar en algunos episodios de 'Xena: la princesa guerrera' (1995-2001).

Robert Trebor en 'Hércules: sus viajes legendarios' ABC

En una entrevista de 2005, Trebor reveló que el papel de Salmoneus fue escrito para él, aunque inicialmente solo estaba previsto que apareciera en dos episodios. «Antes de que terminara, me preguntaron si estaba disponible para aparecer en dos de los tres episodios con Xena como estrella invitada en Hércules, que se filmarían en enero de 1995», reveló.

Además de su popular papel en televisión en los años 90, el actor estadounidense participó en otros proyectos como 'Out of the darkness' (1985), 'Talk Radio' (1988), 'Dying on the edge' (2001), 'Wedding daze' (2004) y 'Raise your voice' (2004).

Su último papel fue en la película de los hermanos Cohen '¡Ave, César!' en 2016, protagonizada por George Clooney y Josh Brolin.