Mrs. Greenfilm, una revolución verde para los rodajes

No hace falta ser Michael Bay para que todo salte por los aires. Hay rodajes que son como un campamento de las legiones romanas, con cientos de personas pisando el entorno, comiendo y arrasando de un lado para otro. Hoy, gracias a la tecnología pero ... también a los planes de sostenibilidad, todo está cambiando.

En España, la compañía pionera en reducir la huella de carbono en las grabaciones de series y películas es Mrs. Greenfilm, fundada por Ana Méndez Márquez, Sandra Magro Ruiz, Paloma Andrés Urrutía y Rhoda N. Wainwright. No todo lo que salió del Covid fue malo:ellas se beneficiaron de los protocolos y fueron creciendo y concienciando. «Nuestro objetivo es demostrar que la sostenibilidad en el audiovisual no solo es posible, sino que aporta valor a la industria y se está convirtiendo en un modelo de calidad y compromiso», explican las fundadoras de la consultora.

Han trabajado ya en más de 140 producciones con Netflix, Prime Video o Movistar+, 40 de ellas en 2024, son partner estratégico para sostenibilidad de Netflix en España y en los últimos dos años y medio han ahorrado casi medio millón de botellas de plástico, más de 1.100 toneladas potenciales de emisiones de CO2 a la atmósfera, que son 195 años en un hogar español. Y en su sinergia con un sector «de inventores» como el audiovisual, mano a mano con los departamentos de efectos especiales, también han hecho magia.

Pegatinas de vómito y sangre de jarabe

Se acabaron los tiempos de la sangre radioactiva: para simularla se necesita jarabe de glucosa y colorante alimentario e ingenio: «Un equipo de FX se ha inventado unas planchas como charcos de sangre superrealistas, reutilizables, que puedes llevarte de un rodaje a otro como una pegatina», cuentan. La solución obvia no siempre es la que funciona: para conseguir lluvia, no es más sostenible el agua reciclada.

En 'Clanes', tuvieron que crear un hoyo y rellenarlo con algo parecido a cemento... pero que no fuera peligroso. «Dimos con la sepiolita, un material absorbente que va en la arena de gato, nada tóxico, de color grisáceo y que no hace daño a la piel ni a la zona», aseguran. En 'La sociedad de la nieve' hicieron un trabajo previo de localizaciones para ver dónde colocar los fuselajes, pero, anticipan, han colaborado en una serie de una plataforma de la que todavía no pueden hablar para la tuvieron que crear nieve biodegradable en El Espinar. «El último episodio se desarrolla en la montaña, con nieve hasta la pantorrilla. Hay una lucha tremenda, con muchos tiros, que no nos afectan porque no son de verdad. Pero no había nevado todavía e irse a un sitio nevado no era una posibilidad. Trabajamos con FX que la nieve fuera de celulosa, 100% biodegradable. Se pusieron unas mantas blancas que cubrían el terreno y entre eso y el CGI tienes una nevada espectacular. Al terminar, aunque la mezcla no contamine, hay que limpiar todo hasta quedar mejor que antes. ¿El resultado? Parece que ha nevado como en Siberia, pero sin dañar nuestra sierra», revelan.

Participan en la contención de explosiones y también en la parte «menos sexy», la más conductual, como instaurar que se apague la luz o que se use el enchufe y la corriente de la pared en lugar de un generador eléctrico con emisiones directas. A veces, también, mejoran los tiempos, y en este caso no es el arte de la chistera sino la «eficiencia» lo que les permite agilizar los papeleos, conseguir ayudas fiscales o rodar donde no estaba permitido grabar gracias a los planes que elaboran. Están donde se las necesita, implementando mejoras en catering, en el transporte o consiguiendo el mejor producto del mejor proveedor. Para animar a los equipos, reparten medallas. Todos arriman el hombro y se animan a mejorar, desde el reparto hasta el departamento de maquillaje.