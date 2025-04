La miniserie de Rodrigo Sorogoyen y Alberto Rodríguez que anticipó el apagón en España: tiene solo 5 episodios y se puede ver en Movistar Plus+

Dicen que la realidad a veces supera la ficción. Aunque, en el caso del gran apagón que sufrió España este lunes, una serie española ya anticipó que nuestro país se quedaría a oscuras. La ficción se estrenó en 2022, cuando aún quedaban tres años para que se produjera uno de los días que pasarán a la historia.

El pasado lunes, toda España, además de Portugal y zonas del sur de Francia, tuvo que 'sobrevivir' a la falta de electricidad. Un hecho «histórico», tal y como lo calificaron desde Red Eléctrica, que provocó que todo el sistema energético se fuera al denominado 'cero absoluto'.

Sin embargo, una ficción se adelantó a lo que se vivió en nuestro país ayer. Se trata de una miniserie de Movistar Plus+ que trata, precisamente, sobre cómo distintas personas luchan por adaptarse a un mundo sin electricidad. Hablamos de 'Apagón', una serie dirigida por Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta.

Así es 'Apagón', la serie que anticipó el colapso eléctrico en España

'Apagón' está basada en el pódcast de ficción 'El gran apagón' de José A. Pérez Ledo que parte de la premisa de una tormenta solar que impacta en la Tierra causando un apagón generalizado. A lo largo de cinco episodios, se narran las historias de diferentes personajes que luchan por adaptarse a un mundo sin electricidad, ni telecomunicaciones, ni medios de transporte, donde tendrán que enfrentarse a sus necesidades, instintos y miedos más básicos.

El primer episodio de la serie de ciencia ficción, titulado 'Negación', está dirigido por Rodrigo Sorogoyen ('Antidisturbios', 'Los años nuevos') y protagonizado por Luis Callejo, quien interpreta a Ernesto, jefe del Centro Nacional de Emergencias, quien trata de convencer a sus superiores de que tomen medidas preventivas ante una posible tormenta solar.

Luis Callejo en 'Apagón' MOVISTAR PLUS+

El segundo episodio, 'Emergencia', está dirigido por Raúl Arévalo ('Tarde para la ira') y protagonizado por Ainhoa Santamaría, Melina Matthews, Tomás del Estal, Javier Tena y Miquel Fernández. La trama se sitúa unas semanas después del apagón, en un hospital que se ha quedado sin capacidad de diagnóstico y sin apenas medicinas, donde los médicos hacen lo impensable para seguir salvando el mayor número de vidas posible.

En el tercer episodio, titulado 'Confrontación', los vecinos de una urbanización consiguen organizarse para sobrevivir a la falta de electricidad. Todo cambia cuando un grupo de niños conflictivos se instala en la zona y amenaza la convivencia del vecindario. El director es Isa Campo ('La próxima piel') y participan Zoé Arnao, Patricia López Arnaiz y Miquel Fernández, entre otros actores.

Cuarto episodio de 'Apagón' MOVISTAR PLUS+

'Supervivencia' es el nombre del cuarto episodio de 'Apagón'. Dirigido por Alberto Rodríguez, al frente de títulos tan premiados como 'La isla mínima' o 'El hombre de las mil caras', está protagonizado por Jesús Carroza y Naira Lleó. En este caso, cuenta la historia de un pastor que lleva años viviendo sin electricidad y ve amenazado su equilibrio con la llegada de un grupo de personas procedentes de la ciudad.

El último episodio de la miniserie, 'Equilibrio', se sitúa momentos previos al apagón, cuando aún hay electricidad. Alicia (María Vázquez) está a punto de llegar a una casa de campo en medio de la noche. A la mañana siguiente del apagón, descubre que no está sola. El capítulo está dirigido por Isaki Lacuesta ('Segundo premio').

Lo cierto es que las historias distópicas que narra 'Apagón' no estaban tan alejadas de lo que podía suceder en la realidad, tal y como quedó demostrado este lunes. De hecho, Sorogoyen ya aseguraba entonces que el temor a un apagón general «está presente» en la sociedad, aunque no era algo que a él le preocupara personalmente.

«La verdad es que no pienso mucho en eso. No soy muy miedoso o soy miedoso de otras cosas, pero no me pongo en futuribles muy extremos. Miedo a que el mundo se acabe no lo tengo, porque creo que no podría vivir. Debe de ser horrible, pero todo lo que se escribe, se crea o se cuenta en la ficción en el fondo es un reflejo de mucha gente», contó en una entrevista con ABC.