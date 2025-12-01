Los mejores estrenos de series de diciembre: Netflix, HBO, Amazon y Disney+

El adiós de 'Stranger Things' colonizó noviembre y, a falta del capítulo final, hará lo propio con las Navidades. Después de la aparición de Vecna, de las sangrientas muertes del cuarto episodio y del renacer de un Will Byers liberado, la serie de los ... hermanos Duffer promete hacer que el polvorón se atragante el próximo 26 de diciembre con los siguientes tres capítulos. El adiós definitivo llegará a la plataforma el primer día del nuevo año. Los ochenta se quedan congelados en Hawkins pero los monstruos, en cambio, no se alejan mucho de los estrenos de diciembre: habrá vampiras reinventadas al estilo de Eduardo Casanova en 'Silencio' (Movistar Plus+), calaveras con sombrero de vaquero en la nueva entrega de 'Fallout' (Prime Video) y criaturas mitológicas en la segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' (Disney+). Aquí, los mejores estrenos del mes de diciembre en las mejores plataformas.

26 de diciembre (Netflix) 'Stranger Things' Parte II: el último paso antes del adiós definitivo

Winona Ryder y la pandilla más nerd de Hawkins se enfrentan al gran final de 'Stranger Things' Netflix

Con la pandilla protagonista más fuerte que nunca y la aparición sorpresa de inesperados y poderosos aliados, los jóvenes disidentes de Hawkins se preparan dar cera en la batalla final contra Vecna. De momento, han dejado en evidencia a los militares que controlan la ciudad y han frustrado los planes del cruel monstruo del Mundo del Revés. Toca todavía liberar de su control a amigos y familiares y que Once se cobre su venganza.

La oscuridad es más profunda a partir del 26 de diciembre, cuando Netflix lanza los siguientes tres episodios. Pero la luz se vislumbra por fin ya, a partir del día 1 de enero, cuando Dustin, Will, Mike, Once, Max y compañía librarán su última aventura juntos.

No puedes perdértelo si: aún no has superado los años ochenta, eres fan de Kate Bush y Dragones y Mazmorras y necesitas ver (por fin) cómo termina la pelea entre el Mundo del Revés y Hawkins.

1 de diciembre (Movistar Plus+) 'Silencio': el mito del vampiro ante su enésima vuelta de tuerca

'Silencio' es la primera serie de Eduardo Casanova ' Movistar Plus+

El debut en las series de una voz tan personal como la de Eduardo Casanova, que reimagina el mito del vampiro con una impactante puesta en escena en la que participan Lucía Díez, Ana Polvorosa, María León, Mariola Fuentes, Leticia Dolera, Omar Ayuso y Carolina Rubio. En las sombras de la historia, el secreto late como un pulso. Unas hermanas vampiras sobreviven a la escasez de «sangre humana limpia» debido a la Peste Negra, pero el verdadero veneno es el silencio que las rodea. Siglos después, una de sus descendientes se enfrenta al mismo conflicto en la pandemia del sida en España, y descubre que la condena social sigue siendo la misma. Y que el amor entre «enfermos» y «sanos», humanas y vampiras, sigue provocando el mismo terror. ¿Qué sucede cuando la eternidad se mide en siglos de silencio?

Te la recomendamos si... : te gustan las analogías y simbolismos pero, en el fondo, necesitas que todo tenga un componente de denuncia social.

18 de diciembre (Netflix) 'Emily in Paris': extra de azúcar en la Ciudad Eterna

Lily Collins vuelve en la quinta temporada de 'Emily in Paris' netflix

Quinta temporada de la gran comedia romántica de Netflix. Emily (Lily Collins) ya no es la inocente jovencita que daba sus primeros pasos en el mundo de la moda en París. Ahora está al frente de Agence Grateau en Roma y tiene que lidiar con nuevos retos tanto en el trabajo como en el amor, mientras se acostumbra a la vida en una nueva ciudad. Pero cuando parecía que todo iba viento en popa, una idea en la oficina se tuerce y acaba pasándole factura en lo personal y en lo profesional.

En busca de un poco de calma, Emily se sumerge en su estilo de vida francés hasta que un gran secreto pone en jaque una de sus relaciones más importantes. Al conseguir afrontar los problemas de frente y con sinceridad, Emily consigue lazos más fuertes, mayores conexiones, más claridad y las ganas de abrirse a nuevas oportunidades.

No te la pierdas si... : eres un romántico empedernido, te gusta la bollería con extra de azúcar y quieres viajar, pero no tienes ni para un café al pie de la Torre Eiffel.

17 de diciembre (Prime Video) 'Fallout': acción, criaturas mutantes y Las Vegas tras el apocalipsis

'Fallout', segunda temporada Prime Video

Basada en una de las más grandes sagas de videojuegos de todos los tiempos, 'Fallout' es la historia de los que tienen y los que no, en un mundo donde ya casi no queda nada por tener. Doscientos años después del apocalipsis, los habitantes de lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir el universo increíblemente complejo, delirantemente extraño y extremadamente violento que los espera. Tras el épico final de la primera entrega, la segunda temporada llega a Prime Video cargada de acción, criaturas mutantes y nuevos misterios que asoman en el horizonte del Yermo.

No te la pierdas si: crees que todo, también la ciencia ficción, mejora con un poco de mala baba. Hasta el humor es corrosivo en el Yermo.

10 de diciembre (Disney+) 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo': Mitología para la generación Z

Imagen de la nueva entrega de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' Disney+

Después de que la frontera protectora del Campamento Mestizo sea vulnerada, Percy Jackson se embarca en una odisea épica en el Mar de los Monstruos en busca de su mejor amigo Grover y de la única cosa que puede salvar el campamento: el Vellocino de Oro. Con la ayuda de Annabeth, Clarisse y su recién descubierto hermanastro cíclope Tyson, la supervivencia de Percy es crucial en la lucha para detener a Luke, el Titán Kronos y su inminente plan para destruir el Campamento Mestizo y, en última instancia, el Olimpo.

No te la puedes perder si: no te la puedes perder si eres fan de este Harry Potter olímpico o eres de los que todavía creen en las buenas intenciones de Zeus con el género femenino.

12 de diciembre (Netflix) 'Ciudad de sombras': para recordar a Verónica Echegui

Verónica Echegui e Isak Férriz en 'Ciudad de sombras' netflix

Serie policiaca que adapta la primera novela de la saga 'Milo Malart', protagonizada por Isak Férriz y Verónica Echegui, en su primer papel tras la tragedia de su muerte el pasado mes de agosto. Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera - Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart, hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la Ciudad Condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido, tratar de dar con el autor del crimen.

No te la puedes perder si: el algoritmo te recomienda las adaptaciones de Javier Castillo pero quieres todavía más crímenes en vena.

9 de diciembre (Filmin) 'The Gold': El mayor atraco de la historia de Reino Unido

'The Gold' Filmin

La verdad detrás del mayor atraco armado en la historia del Reino Unido. El thriller, protagonizado por Hugh Bonneville, Tom Cullen, Jack Lowden y Dominic Cooper, desvela cómo, en 1983, seis hombres consiguieron robar 6.800 lingotes de oro valorados en 26 millones de libras, además de diamantes y dinero en efectivo en el depósito de Brink's-Mat. Mientras los ladrones intentan blanquear el oro, un grupo de detectives lucha por recuperar el botín, desvelando traiciones, codicia y secretos que cambiarán sus vidas.

No te la puedes perder si: te gustó el idealismo de River en 'Slow Horses' todavía más que al personaje de Gary Oldman las flatulencias y 'La casa de papel' te pareció poca cosa.

Otros estrenos que no te puedes perder: 1 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' (2 de diciembre, Filmin) 2 'Los abandonados' (4 de diciembre, Netflix) 3 'Terra alta' (4 de diciembre, Movistar Plus+) 4 'Reykjavik Fusion (10, AMC+) 5 'El hombre contra el bebé' (11 de diciembre, Netflix) 6 'Los protegidos. Un nuevo poder' (14 de diciembre, Atresplayer) 7 'Su peor pesadilla' (16 de diciembre, SkyShowtime) 8 'Reunión' (23 de diciembre, Filmin)

