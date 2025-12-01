Suscríbete a
Los mejores estrenos de series de diciembre: Netflix, HBO, Amazon y Disney+

De la batalla final de 'Stranger Things' a la nueva temporada de 'Fallout' o 'Emily in Paris', aquí un pequeño calendario de las mejores entregas en las plataformas

Crecer atrapado en 'Stranger Things': «Las expectativas son diferentes con nosotros: hay más presión para ser perfectos, para saberlo todo»

'Stranger things' se acerca a la batalla final en diciembre Netflix
Madrid

El adiós de 'Stranger Things' colonizó noviembre y, a falta del capítulo final, hará lo propio con las Navidades. Después de la aparición de Vecna, de las sangrientas muertes del cuarto episodio y del renacer de un Will Byers liberado, la serie de los ... hermanos Duffer promete hacer que el polvorón se atragante el próximo 26 de diciembre con los siguientes tres capítulos. El adiós definitivo llegará a la plataforma el primer día del nuevo año. Los ochenta se quedan congelados en Hawkins pero los monstruos, en cambio, no se alejan mucho de los estrenos de diciembre: habrá vampiras reinventadas al estilo de Eduardo Casanova en 'Silencio' (Movistar Plus+), calaveras con sombrero de vaquero en la nueva entrega de 'Fallout' (Prime Video) y criaturas mitológicas en la segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' (Disney+). Aquí, los mejores estrenos del mes de diciembre en las mejores plataformas.

Periodista cultural especializada en cine y series. Autora de libros sobre cine clásico en la Editorial Notorious. En ABC desde 2013.

