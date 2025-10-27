'Matthew Perry, la tragedia': lo que nadie contó sobre la muerte del actor de 'Friends'

Un cadáver en el jacuzzi, pastillas y un misterio aún sin resolver. Así encontraron a Matthew Perry, el actor de Friends, famoso por dar vida a Chandler Bing, sin vida en su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. Aparentemente, no ... había señales de lucha o violencia, pero las circunstancias de su muerte rápidamente desataron todo tipo de especulaciones. La combinación de su historial de adicciones, su reciente hospitalización y el hallazgo en el jacuzzi creó un cóctel de dudas. ¿Fue un accidente, un desliz fatal en su lucha contra las drogas, o algo más oscuro? Este es el punto de partida del nuevo documental de AMC+, que llega mañana a la plataforma y que promete desvelar detalles sobre la vida de Perry, su batalla con las adicciones, y los eventos que rodearon su muerte.

Conocido sobre todo por su papel en la serie 'Friends', las memorias de Perry ya revelaban una larga batalla contra la adicción, una lucha que, cuando se encontró ketamina en su organismo, hizo que muchos asumieran que había muerto de sobredosis. Sin embargo, casi un año después, saltó la noticia de que cinco personas – entre ellas su asistente personal, dos médicos y un traficante de Hollywood – fueron acusadas de conspirar para suministrarle ketamina ilegalmente. Esta información añade un giro aún más inquietante a su muerte, sugiriendo que el actor fue víctima de un entorno tóxico que aprovechó su vulnerabilidad. El documental de AMC+ no solo explora su trágica desaparición, sino que entrelaza su ascenso a la fama con los oscuros acontecimientos que condujeron a sus últimos días, en los que supuestamente recibió ketamina de personas «que deberían haberlo sabido». En este contexto, el documental presenta a los compañeros de reparto de Perry, su familia, amigos y fuerzas del orden, quienes, junto con el propio Perry, brutalmente sincero, cuentan esta historia de Hollywood.

A pesar de que se había especulado que el consumo de opioides y otras sustancias podía haber jugado un papel importante en su muerte, la causa exacta sigue siendo un misterio. Los forenses no han emitido un informe definitivo, y las circunstancias detrás de la tragedia solo alimentan el enigma. El documental de AMC+ busca desentrañar este misterio y explorar la compleja vida de Perry. A lo largo de sus episodios, se profundiza en sus luchas internas, sus intentos de superar las adicciones y las consecuencias de la fama, que, lejos de ser un refugio, se convirtió en una trampa que alimentó sus demonios. En un tono crudo y revelador, el documental explora los altibajos de su vida, marcada por los excesos, la fama y la adicción, y la sombra de Chandler Bing, siempre brillante pero también un reflejo de su dolor personal.

Dividido en varios episodios, el documental aborda no solo los detalles de su muerte, sino también su vida y sus años de lucha con las adicciones. A lo largo de los capítulos, los espectadores podrán escuchar testimonios de amigos cercanos, colegas y personas que compartieron su vida. Se examinan sus momentos más oscuros y sus esfuerzos por encontrar un equilibrio entre la fama y su salud mental. El primer episodio se centra en sus primeros años de carrera y cómo el papel de Chandler Bing le abrió las puertas al estrellato. Pero la fama vino con un precio, uno que Perry pagó en forma de problemas personales que afectaron su salud y su bienestar. Los episodios posteriores profundizan en sus años de adicción, el impacto de la fama y cómo el amor de su vida – su carrera – se entrelazó con una sombra que nunca lo dejó del todo.

En cuanto al proceso judicial tras su muerte, la policía aún no ha revelado detalles claros que expliquen si hubo negligencia o si la tragedia fue simplemente un accidente. Sin embargo, el hecho de que la ketamina, una sustancia que Perry había estado recibiendo en tratamientos terapéuticos, estuviera presente en su organismo en cantidades mucho mayores de lo esperado, genera dudas sobre si fue víctima de un suministro ilegal de esta droga. El documental de AMC+ promete ir más allá de los titulares y adentrarse en los detalles que los medios no contaron. En medio de toda esta tragedia, se plantea una reflexión más profunda sobre la vida y la muerte de Perry: ¿cuánto se sabe realmente sobre el hombre detrás del personaje cómico? La serie busca no solo arrojar luz sobre su trágica desaparición, sino también sobre su humanidad, sus luchas, sus sueños frustrados y su relación con la fama.

El documental intenta no ser un simple repaso de los hechos, sino una exploración más amplia de los oscuros recovecos de la fama, el precio de la popularidad, y las luchas que, como Perry, muchos enfrentan en silencio. A través de sus episodios, los espectadores no solo serán testigos de los últimos días de un hombre marcado por su propio éxito, sino también de un legado complejo que, hasta en su trágico final, sigue siendo un enigma por resolver.