Suscríbete a
ABC Cultural

'Matthew Perry, la tragedia': lo que nadie contó sobre la muerte del actor de 'Friends'

El documental que estrena este martes AMC+ desvela la verdad detrás de la vida y muerte de Perry, desde su éxito en 'Friends' hasta las oscuras redes que lo llevaron a su trágico final

Pantomima Full: «Un niño de 13 años que habla de inversiones es más gracioso que cualquier sketch nuestro»

Matthew Perry
Matthew Perry
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un cadáver en el jacuzzi, pastillas y un misterio aún sin resolver. Así encontraron a Matthew Perry, el actor de Friends, famoso por dar vida a Chandler Bing, sin vida en su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. Aparentemente, no ... había señales de lucha o violencia, pero las circunstancias de su muerte rápidamente desataron todo tipo de especulaciones. La combinación de su historial de adicciones, su reciente hospitalización y el hallazgo en el jacuzzi creó un cóctel de dudas. ¿Fue un accidente, un desliz fatal en su lucha contra las drogas, o algo más oscuro? Este es el punto de partida del nuevo documental de AMC+, que llega mañana a la plataforma y que promete desvelar detalles sobre la vida de Perry, su batalla con las adicciones, y los eventos que rodearon su muerte.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app