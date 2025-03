'Manual para señoritas', el fenómeno español que se mira en el espejo de 'Los Bridgerton'

La nueva serie de Bambú Producciones para Netflix surgió como surgen las mejores historias: cuando ya había otra entre manos. 'Manual para señoritas', que se estrenó el viernes en la plataforma, no es solo la última serie de época que aspira a arrasar, como lo ... hacen 'La promesa', 'Sueños de libertad' o 'La favorita', entre el público patrio; tampoco es solo la versión española de 'Los Bridgerton', que también, sino la historia de amor de la celestina, de la concubina, de la que mueve los hilos, convertida ahora en marioneta. «La que ayuda a los demás a enamorarse es ahora la que se enamora», reconoce Gema R. Neira, la otra mitad de Ramón Campos en la productora y en alguna de las grandes series españolas y aquí creadora sin él pero junto a María José Rustarazo.

'Manual para señoritas' es una serie de época pero con un tono, en clave de comedia, más moderno y un discurso, en la línea de otras ficciones similares, actualizado. «Es necesario reescribir algunos tipos de relato. Hay que reescribir cómo se ha tratado hasta ahora a las figuras femeninas. A mí me gusta hacer series bonitas que entretengan pero me interesa también enseñar un tipo de mujeres que no son una cosa delicada a la que hay que observar sino personas con sus propias ideas, imperfectas, y aún así fascinantes», reconoce la guionista. E insiste: «Es una serie que habla del amor mientras se ríe del amor. Tiene mucho que ver con esta contradicción que tenemos como feministas de querer romper con el amor romántico y al mismo tiempo decir: qué bonito».

Noticia Relacionada 'Manual para Señoritas' reinventa las series de época con humor y una estética de cuento EFE Madrid, 26 mar (EFE).- Series románticas hay muchas y si son de época, aún más. Reinventar el género...

Aquí, las damas visten con corsés y las parejas no pueden pasear sin vigilancia, pero suena música contemporánea, se rompe la cuarta pared y hay una voz en 'off'... ¿les suena? «Al principio de mi carrera me molestaba que compararan unas cosas con otras porque un creador siempre intenta hacer algo único, pero ahora no. Me parece fenomenal que se diga que es la 'Bridgerton' española porque sirve como llamada para el público», explica la creadora, que ha llegado pronto a todo, liderando, en un sector muy masculino, equipos de escritores desde los 22 años. La experiencia le permite hacer balance: «Hemos ganado mucha visibilidad, pero ha pasado, cuando eran series sobre mujeres, que mi nombre nunca ha desaparecido pero sí lo hacía el de Ramón de vez en cuando. En cambio, cuando era 'Fariña' o 'El caso Asunta' misteriosamente mi nombre no sale (...) Se continúa encasillándonos en unos roles de género». Su trayectoria es para no hacerlo, desde luego. Su historia en Bambú empezó con un fracaso, 'Guante blanco', y desde entonces ha encadenado algunos de los grandes éxitos de la ficción española. 'Velvet', 'Fariña', 'El caso Asunta' o 'Las chicas del cable'.

Protagonizada por Nadia de Santiago y Álvaro Mel, el reto, cuenta, era encontrar 'Las chicas del cable' 2.0, una serie de época pero contada de forma diferente. El estilo de 'Manual para señoritas' es más anglosajón que español, más atrevido, con más descaro. «Cuando se empieza una serie, siempre se busca el formato. En esta el formato, de alguna manera, es no tener formato. Va cambiando los códigos en cada episodio. Es un reto para el escritor y una sorpresa para el espectador», cuenta.