Kim Kardashian: «Cada persona que me ha hecho daño ha conseguido que sea más fuerte y segura»

Hablamos con la actriz e influencer que protagoniza 'Todas las de la ley' junto a Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close, Niecy Nash-Betts y Teyana Taylor la nueva serie de Disney+

Kim Kardashian y Naomi Watts en 'Todas las de la ley'
Kim Kardashian y Naomi Watts en 'Todas las de la ley' Disney+
Clara Molla Pagán

La vida de Kim Kardashian no se entiende sin una cámara delante. Desde su irrupción en el imaginario global con 'Las Kardashian', su trayectoria ha sido una lección involuntaria de cómo convertir lo íntimo en una película para todos. Kim ha crecido en la televisión, ... ha llorado, reído y se ha reinventado en ella. Por eso, que ahora interprete a una abogada de divorcios en 'Todas las de la ley', a nueva serie de Ryan Murphy para Disney+, con Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close, Niecy Nash-Betts y Teyana Taylor, que convierte el despacho de abogadas en un escenario de reconstrucción entre mujeres que viven, sobreviven y negocian su lugar en un sistema que parece diseñado para juzgarlas.

