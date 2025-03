'Kaos' en el edén apocalíptico del neurótico dios Jeff Goldblum

La mitología griega ha sido reinterpretada en innumerables ocasiones a lo largo de la historia, pero 'Kaos' promete ofrecer una versión distinta. La nueva serie de Nexflix, que se estrena el próximo jueves, plantea una versión moderna y sombría de los dioses y sus historias, donde la divinidad se enfrenta a las complejidades de la vida contemporánea. A lo largo de ocho episodios, los dioses griegos tratarán de volver a ser importantes, o al menos, dejar de vivir en un estado de decadencia. Eso intenta el dios Zeus, interpretado por Jeff Goldblum, un ególatra con ansias de poder y tendencias sociópatas y al mismo tiempo un hombre inmaduro, infantil, ingenuo con grandes heridas paternas. Todo llega al límite cuando descubre una arruga en la frente, algo que le causa una neurosis desenfrenada y la necesidad de tomar de nuevo las riendas de su vida.

Y aunque lo intenta, el panorama que le rodea es muy desolador. Aquí los dioses no son representados de una forma idealizada o majestuosa como en las versiones originales. Hades está perdiendo el control de su dominio y la cifra de muertos no deja de crecer; al mismo tiempo, Hera trata de ejercer su dominio de una manera muy particular, Dioniso está completamente fuera de control y a un paso de provocar una colisión cósmica con su padre y a Poseidón solo le interesa su yate, fumar puros y comer langostas. Cansados, inseguros y atrapados en sus propias crisis existenciales, aquí los dioses son más humanos que nunca y los hombres de carne y hueso lo huelen. Por eso, los humanos comienzan a darse cuenta del caos en el Olimpo y se preparan seriamente para una batalla contra los dioses bajo el auspicio de Prometeo.

Aunque Jeff Goldblum encabeza el reparto de la serie con su papel de Zeus, no es el único dios en crisis en el Olimpo. Janet McTeer interpreta a una Hera muy dominante y David Thewlis a Hades, dios del inframundo, y Debi Mazar a Medusa. Entre lo surrealista y lo grotesco, esta serie trata de retratar el abuso de poder, la corrupción política, la decadencia moral y el impacto de la tecnología en la sociedad. Detrás de ella está Charlie Covell, creadora también de 'The End of the F***ing World' o 'Banana'.

Tras estos dioses hay defectos, fragilidad y situaciones surrealistas y contradictorias. Pero no es la primera vez que esta guionista británica trata de mostrar un mundo apocalíptico o a personas endiosadas de forma vulnerable. En 'The End of the F***ing World', una de las series británicas más premiadas en los últimos diez años, los protagonistas son un psicópata en ciernes y una joven con un deseo sexual desmedido y que, sin embargo, plantean inseguridades, problemas y defectos que todos los jóvenes viven cada día. Y todo esto en un mundo del que quieren huir. Una situación y unas circunstancias similares, aunque en un contexto completamente distinto, al que viven los dioses en 'Kaos'.

