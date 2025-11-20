Suscríbete a
ABC Cultural

Javier Olivares revive la vida de Victoria Eugenia entre la soledad, la lucha por la sanidad y el exilio con 'Ena'

El creador estrena al fin su serie, después de varias quejas públicas en redes sociales por el atraso de su estreno, y ABC le acompaña para visitar las localizaciones del rodaje: «Es una serie muy útil para conocer la España actual»

Álvaro Morte: «Somos un país que tiene una relación extraña con sus héroes»

Rodaje de la serie 'Ena'
Rodaje de la serie 'Ena' rtve
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Para Javier Olivares, encontrar la inspiración en un rostro para hacer una serie es un mito televisivo. Las cosas no funcionan así en la televisión, dice, y lo cierto es que para hacer 'Ena', la nueva serie que estrena RTVE, basada en la novela ... de Pilar Eyre, sobre la vida de la reina Victoria Eugenia, las cosas sucedieron de una forma normal y ordinaria. La Corporación se puso en contacto con este creador, que domina el arte de plasmar la historia de España en ficción como en 'Isabel' o 'El Ministerio del Tiempo', con el objetivo de retratar a esta mujer. «Es una serie que muestra el choque entre la modernidad y el rancio español. Aquí se enseña a cada paso que se ha dado y es útil para entender la España actual», asegura Olivares a ABC, a quien ha acompañado en un paseo por los lugares donde se rodó la serie, así como la Galería de Colecciones Reales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app