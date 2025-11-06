Suscríbete a
Javier Cámara: «Observamos poco a la gente fracasada y son los rostros más interesantes»

El actor habla con ABC sobre su nueva serie 'Yakarta', dirigida y creada por Diego San José, que llega este jueves a Movistar Plus+

Javier Cámara en 'Yakarta'
Clara Molla Pagán

Se elogia poco al fracaso. Prácticamente nada. Incluso cuando hay intención de hacerlo a través de cualquier obra, en escasos segundos, esa derrota termina convirtiéndose en una victoria. El fracaso parece que no vende, que no atrae. Pero Diego San José quiere probarse con ello ... en 'Yakarta', la nueva serie de Movistar Plus+ que sigue a un Javier Cámara convertido en Joserra, un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida: Mar (Carla Quilez), una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas. Pero Yakarta está muy lejos. «Siempre dicen que de la derrota se aprende, pero no es verdad: es complicado darse cuenta de eso, porque no te apetece perder. Cuando uno pierde necesita tiempo para entender que, con el tiempo, eso te enseña. Te enseña a prepararse para la vida. Vivimos en una cultura del éxito y de la felicidad constante, de las redes, donde cualquier momento de gloria se aplaude o se vilipendia. Estamos al examen inmediato constantemente. Creo que el fracaso tiene algo muy personal. Nos dedicamos poco a observar a la gente fracasada, y sin embargo son los rostros más interesantes», asegura Javier Cámara.

