Javier Cámara: «Observamos poco a la gente fracasada y son los rostros más interesantes»

Se elogia poco al fracaso. Prácticamente nada. Incluso cuando hay intención de hacerlo a través de cualquier obra, en escasos segundos, esa derrota termina convirtiéndose en una victoria. El fracaso parece que no vende, que no atrae. Pero Diego San José quiere probarse con ello ... en 'Yakarta', la nueva serie de Movistar Plus+ que sigue a un Javier Cámara convertido en Joserra, un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida: Mar (Carla Quilez), una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas. Pero Yakarta está muy lejos. «Siempre dicen que de la derrota se aprende, pero no es verdad: es complicado darse cuenta de eso, porque no te apetece perder. Cuando uno pierde necesita tiempo para entender que, con el tiempo, eso te enseña. Te enseña a prepararse para la vida. Vivimos en una cultura del éxito y de la felicidad constante, de las redes, donde cualquier momento de gloria se aplaude o se vilipendia. Estamos al examen inmediato constantemente. Creo que el fracaso tiene algo muy personal. Nos dedicamos poco a observar a la gente fracasada, y sin embargo son los rostros más interesantes», asegura Javier Cámara.

'Yakarta' se mueve entre la desolación y la emoción a flor de piel. Joserra y Mar tienen que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasa por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a la capital de Indonesia. Todo en este viaje es mediocre. Los lugares a los que viajan no son ni demasiado bonitos ni horribles, el bádminton tampoco es que sea un deporte en primera línea y sus personajes no presentan grandes virtudes ni historias heroicas. «Si miro a mi alrededor, he convivido mucho más con gente como Joserra que con personas que ganan sistemáticamente. Creo que todos escondemos una herida. Todos tenemos una herida que nos ha condicionado. Y muchas veces hablamos con la gente sin arañar lo suficiente para entender qué les pasa o por qué son cómo son», reconoce su director.

La serie pretende hacer ese ejercicio. Es difícil entender por qué se comportan así los protagonistas durante los tres primeros capítulos. Sin embargo, conforme avanza la trama, el espectador puede conectar con ellos y entender su pasado. «Eso es la vida: relaciones superficiales, juicios rápidos —más aún en redes sociales—, y mucha dificultad para comprender el dolor de los demás. No todas las vidas son igual de desgraciadas, pero todos estamos condicionados por algo que no hemos gestionado del todo bien. Por eso la serie dice: «detente, espera, no prejuzgues», porque quizá descubras que te habías equivocado».

«El problema no es el bádminton, el problema es España», suelta Joserra, en un momento dado en la serie. 'Yakarta' es un viaje por la España sin carisma, por esa España denostada por las listas de los pueblos más bonitos, y también por dos personajes que tampoco tienen carisma y que no estarían en la lista de nadie de sus personas favoritas. «Al final, no todos tenemos un ganador dentro, pero sí compartimos el miedo al fracaso. Y eso nos hace más humanos. Ojalá esos personajes conecten con ese niño asustado que todos mantenemos dentro», reconoce San José.

Su director, alejado ahora de la comedia para adentrarse en este drama, asegura que su objetivo era rendir un homenaje y al mismo tiempo radiografiar a la derrota como modo de vida. «Queríamos reflexionar sobre algo que ocurre muchas veces: nos insisten culturalmente en que la victoria es necesaria, en que los sueños se cumplen, en que si te esfuerzas lo consigues. Pero la realidad no es así. A veces ocurre lo contrario: te esfuerzas, pero enfocas mal tu esfuerzo y acabas convocando la derrota una y otra vez», explica. En la derrota, asegura, hay algo poético, adulto, que no existe en la victoria. «El propio bádminton, tienen eso. Es un deporte minoritario que requiere mucho esfuerzo para ganar, y que cuando se gana, apenas se nota, porque nadie se entera. Me genera ternura y empatía esa gente que está en la sombra, que incluso cuando gana, no gana», añade su director.

Carla Quilez, Diego San José y Javier Cámara Movistar plus+

Los personajes de Javier Cámara siempre han tratado de despojarse de toda coraza para mostrarse en carne viva. En ellos habita una humanidad que no teme a la fragilidad ni al temblor. Pasó de aquel enfermero silencioso y compasivo que cuidaba desde el amor imposible en 'Hable con ella', al político patético, ambicioso y al mismo tiempo roto de 'Vota Juan', donde la farsa y la soledad convergían en un mismo punto. Después fue el médico íntegro y tierno de 'El olvido que seremos', símbolo de la dignidad frente a la barbarie, y más tarde encarnó la crudeza de la ELA en 'Rapa', un cuerpo que se apaga pero no renuncia a la verdad. En todos ellos late lo mismo: la herida. Esa herida que, en 'Yakarta', ya no intenta ocultar, sino comprender. «Mis personajes hablan de cosas duras y empatizan con gente que ha pasado por eso. Normalmente el prejuicio está delante de todo, pero cuando alguien que ha sufrido te dice 'gracias, me has ayudado muchísimo con este proyecto', eso es muy bonito. A través de la ficción ayudamos. Hay un deseo de contar historias, pero de contarlas bien. Y eso es terapéutico y social. Y hay que hacerlo con rigor, con dignidad, con respeto por los personajes», concluye.