Jason Clarke cruza 'La última frontera' para enfrentarse a la decisión más complicada de su vida

El actor habla con ABC sobre su nueva serie en Apple TV+ y sobre los asuntos actuales que la rodean como las conspiraciones y la manipulación

Haley Bennett y Jason Clarke en 'The Last Frontier'
Clara Molla Pagán

En los límites de Alaska, donde el viento se convierte en amenaza y la soledad es casi un personaje más, un accidente aéreo desencadena el caos. Un avión de transporte penitenciario se estrella en mitad de la nada, liberando a decenas de criminales peligrosos. Desde ... ese momento, la vida tranquila del marshal Frank Remnick se derrumba. 'The Last Frontier: conspiración en Alaska', el nuevo thriller de Apple TV+ que llega este viernes, combina la acción salvaje con una profunda exploración moral sobre el control, la desconfianza y el precio de las decisiones.

