Irene Escolar navega entre el desencanto de los hippies en Ibiza y la búsqueda de la identidad en 'La Ruta 2'

La actriz habla con ABC sobre su papel en la segunda parte del éxito de Atresplayer, que llega el domingo a la plataforma

Irene Escolar en 'La Ruta. Vol 2. Ibiza'
Irene Escolar en 'La Ruta. Vol 2. Ibiza' ATRESPLAYER
Clara Molla Pagán

Ibiza no es una ciudad, son cinco. Está la Ibiza de los clubs, donde los DJs marcan la pauta de la diversión y la ostentación. La de los hippies, que se oponen al imperio hotelero, defendiendo una isla libre y contracultural, donde la revolución nunca ... se detiene. La de los jets privados, un refugio para ricos y famosos que buscan escapar del bullicio, pero se sumergen en una fiesta sin fin. La de los residentes de toda la vida, que viven la isla con la autenticidad de quien conoce su alma. Y la de los temporeros, que llegan cada verano en busca de trabajo, dispuestos a aportar su esfuerzo en la temporada alta. Esa es la Ibiza que no siempre vemos, pero que está ahí, o eso quiere explicar la segunda temporada de 'La Ruta. Vol. 2 Ibiza', la segunda parte de este éxito de Atresplayer que llega a la plataforma este domingo.

