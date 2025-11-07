Suscríbete a
El caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, convertido en leyenda, vuelve con 'Expediente Vallecas'

HBO Max estrena una serie documental de tres capítulos donde habla con la familia de la joven que murió en extrañas circunstancias

Javier Cámara: «Observamos poco a la gente fracasada y son los rostros más interesantes»

'Expediente Vallecas'
'Expediente Vallecas' HBO MAX
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Un armario que se abre solo, sin razón aparente. Estruendos en la terraza que nadie sabe de dónde vienen. Un Cristo separado inexplicablemente de su cruz. Y una mancha marrón, descrita en el informe como «babas». Son algunos de los fenómenos que la Policía Nacional ... dejó por escrito aquella madrugada de noviembre de 1992, durante su visita a la vivienda de la familia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la joven de Vallecas que murió en extrañas circunstancias tras jugar a la ouija. Todo comenzó cuando Estefanía reunió a sus amigas en el instituto para intentar contactar con el espíritu del novio de una de ellas, fallecido en un accidente de moto. En mitad de la sesión fueron sorprendidas por una profesora, que interrumpió el juego de forma abrupta. No hubo despedida. Al menos para Estefanía.

Sobre el autor Clara Molla Pagán

Periodista cultural. Licenciada en la Universidad Francisco de Vitoria. Máster ABC 2023.

Clara Molla Pagán

