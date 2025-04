Una educadora social ve 'Adolescencia' y detecta el principal fallo de la serie de Netflix: «Es difícil de creer»

A 'Adolescencia' le ha hecho falta apenas un mes para convertirse en una de las series más vistas de la historia de Netflix. La ficción británica, creada por Jack Thorne y Stephen Graham y dirigida por Philip Barantini, acumula ya más de 96,7 millones de visualizaciones, lo que le ha permitido colocarse entre las diez series en inglés más seguidas de la plataforma. Este éxito sin precedentes incluso ha hecho que se comience a plantear ya una segunda temporada ya de la miniserie.

Los cuatro capítulos de la serie, rodados en un plano secuencia, cuentan la historia de Jamie Miller, un chico de 13 años que es arrestado acusado de asesinar a una compañera de clase, Katie. Un argumento que ha conseguido levantar todo tipo de debates sobre la educación de las nuevas generaciones, el papel de la familia en el desarrollo personal de los más jóvenes o las dinámicas más complejas de los adolescentes.

Desde su estreno en Netflix, incluso los expertos en psicología y educación han tratado de cerca la narrativa que presenta a los espectadores y han señalado los aspectos positivos que muestra. No obstante, no es oro todo lo que reluce y la historia también deja muchos cabos sueltos que, a ojos de los profesionales, pueden conducir a un error a la hora de entender cómo funciona esta compleja etapa de la vida entre los pequeños.

Así lo cree por lo menos la educadora social y psicoterapeuta Sara Desirée Ruiz, experta con más de 25 años de experiencia trabajando con jóvenes y conocida en redes como @adolescencia.sara.desiree.ruiz. Tras ver los cuatro capítulos de 'Adolescencia', la psicoterapeuta no ha dudado en lanzar una profunda reflexión sobre los aspectos más llamativos y bien planteados de la ficción inglesa desde el punto de vista psicológico, pero también sobre los grandes fallos que plantea.

Una educadora social enumera los aciertos de 'Adolescencia'

La especialista en adolescencia ha reconocido que el argumento principal de la serie «refleja aspectos clave de esta etapa», como la impulsividad, la dificultad para anticipar consecuencias emocionales, la negación ante la evidencia, las mentiras y ocultaciones como conductas adaptativas o las escaladas en los conflictos. Además, considera que muestra muy bien «cómo una mirada adulta prejuiciosa o poco informada puede empeorar las situaciones» e impulsar los problemas.

Para ella, al margen de las brillantes actuaciones de sus protagonistas, uno de los grandes aciertos de la serie ha sido el de «mostrar la falta de validación en el entorno y el impacto de la exposición y opinión públicas»: «Se ve con claridad cómo, en lugar de acompañar y comprender, muchas veces se señala a las personas adolescentes sin analizar lo que ha sucedido en su entorno», ha contado.

Considera también que la serie expone muy bien las diferencias generacionales que pueden interponerse en un momento como la adolescencia y que pueden llevar a malinterpretaciones. También «la lealtad entre amistades típica de la etapa» y «la sensabilidad ante la incoherencia adulta y la dificultad para aceptar normas cuando quienes las imponen no parecen cumplirlas».

Los grandes fallos de 'Adolescencia' según esta educadora social

A pesar de todos los puntos positivos que ha tenido la serie para representar la situación, lo cierto es que 'Adolescencia' también esconde una serie de fallos que hacen el argumento poco creíble, por lo menos a ojos de Sara Desirée Ruiz. La especialista en adolescentes considera que hay «escenas difíciles de creer», haciendo referencia a uno de los capítulos favoritos de los espectadores, el tercero, que muestra la charla de Jamie Miller con la psicóloga.

Según ha explicado en este post de Instagram, la terapeuta que analiza al protagonista «parece impulsar» la escalada en el conflicto en lugar de frenarla. «No se entiende a menos que este sea uno de sus objetivos en la evaluación que está realizando del chaval», ha señalado la profesional de la educación sobre esta decisión creativa.

«Hay escenas difíciles de creer en 'Adolescencia'. La psicóloga, en lugar de frenar la escalada, parece impulsarla» Sara Desirée Ruiz Educadora social y experta en adolescentes

Por su parte, la educadora social también ha encontrado fallos de guion, como la ambientación de la escena o algunos gestos de la propia psicóloga que no serían propios de una profesional de ese calado: «La decisión de dejar a Jamie solo con ella en una sala llena de sillas y palos de futbolín es poco realista, como también lo es que ella deje su bolso y su abrigo abandonados con él en medio de un momento de tensión», ha considerado la experta.

Asímismo, Ruiz ha insistido en la incongruencia de que el diálogo con el adolescente «se centre exclusivamente en uno de los aspectos hacia los que la serie intenta dirigir a la opinión pública».

Según explica, hay «decisiones narrativas» que «pueden resultar exageradas o incluso poco creíbles desde un punto de vista profesional»: «Ciertos aspectos me sacaron bastante de la historia, habiendo trabajado yo en el sistema de justicia juvenil», ha declarado la profesional.

«Hay decisiones narrativas de 'Adolescencia' que pueden resultar exageradas o poco creíbles desde un punto de vista profesional» Sara Desirée Ruiz Educadora social y experta en adolescentes

Los vacíos narrativos de la serie desde el punto de vista psicológico

Sara Desirée Ruiz también ha señalado que, aunque algunas dinámicas de los adolescentes quedan muy bien reflejadas, no son trasladables a todos los jóvenes ni a todos los modelos de familia: «Generalizar es un error. No todas las familias funcionan igual, no todas las personas adultas reaccionan de la misma manera, y no todas las experiencias en la adolescencia llevan al límite que se muestra en la historia», ha lamentado.

«Generalizar es un error. No todas las familias funcionan igual, no todas las personas adultas reaccionan de la misma manera, y no todas las experiencias en la adolescencia llevan al límite» Sara Desirée Ruiz Educadora social y experta en adolescentes

Para educadora social con más de 25 años de experiencia, no debemos quedarnos sólo con «el impacto emocional» de 'Adolescencia': «Debemos mirarla con perspectiva y entender que muestra una realidad posible, pero no la única ni la más frecuente», ha alertado la psicoterapeuta, que asegura que hay «demasiados vacíos narrativos peligrosos» para un tema tan delicado como el que trata la ficción de Netflix.