Suscríbete a
ABC Cultural

Crecer atrapado en 'Stranger Things': «Las expectativas son diferentes con nosotros: hay más presión para ser perfectos, para saberlo todo»

Los protagonistas, que empezaron en la serie con 12 años, hablan con ABC sobre crecer bajo los focos del fenómeno de Netflix en la previa de su final, dividido en tres tandas

Alguien tiene que morir en 'Stranger Things'

Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión Para más información
Los protagonistas de 'Stranger things', en la quinta temporada
Los protagonistas de 'Stranger things', en la quinta temporada Netflix
Lucía Cabanelas

Lucía Cabanelas

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando Noah Schnapp debutó en el cine, a las órdenes de Steven Spielberg y junto a Tom Hanks en 'El puente de los espías', aún no era nadie. Tampoco después de la película. Caleb McLaughlin ya había hecho un puñado de apariciones episódicas en ... series como 'Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales', 'Forever', 'Unforgettable' o 'Shades of Blue', con Jennifer Lopez. Era el del hermano mayor, el del chico. Gaten Matarazzo solo había salido en un capítulo de 'The Blacklist'. Finn Wolfhard apareció de forma recurrente en 'Los 100' y 'Supernatural' y, como si fuera un anticipo de lo que vendría después, Millie Bobby Brown ya era la más solicitada: fue una joven Alicia en 'Once Upon a time in Wonderland', protagonista en 'Intruders' y alternó 'NCIS' con 'Modern Family' y 'Anatomía de Grey'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Lucía Cabanelas

Periodista cultural especializada en cine y series. Autora de libros sobre cine clásico en la Editorial Notorious. En ABC desde 2013.

Lucía Cabanelas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app