Una conocida actriz de 'Aquí no hay quien viva' revela lo mucho que sufrió en los rodajes de la serie de Antena 3: «Fue muy duro»

'Aquí no hay quien viva' es uno de los mayores fenómenos televisivos que se recuerdan en España. La serie, emitida en Antena 3 entre 2003 y 2006, retrata las disparatadas situaciones que vive una comunidad de vecinos entre los que se encuentran Juan Cuesta, Belén, Emilio o las icónicas Vicenta, Marisa y Concha.

Entre los actores que formaron parte de la mítica serie de televisión se encontraba también Laura Pamplona, quien interpretó a Alicia Sanz, miembro del popular 'piso de solteras'. Su personaje, el de una joven superficial y con una actitud desenfadada, la convirtió en un contrapunto cómico perfecto frente al dramatismo de Belén (Malena Alterio).

Laura Pamplona, junto a Malena Alterio y Mariví Bilbao ANTENA 3

A lo largo de estos años, Laura Pamplona ha desarrollado una sólida carrera en cine, televisión y teatro. Sin embargo, es su personaje en 'Aquí no hay quien viva' el más recordado por los espectadores. Este miércoles, la actriz acudió como invitada a 'Yas verano', la edición estival de 'Y ahora Sonsoles', para hacer un repaso por su trayectoria profesional.

Laura Pamplona habla sobre los duros rodajes de 'Aquí no hay quien viva'

Durante el programa, Laura Pamplona rememoró su etapa como actriz en la mítica serie de Antena 3. «Yo lo recuerdo con muchísmo cariño y guardo grandes amigos de esa etapa también. Ha sido muy bonito y divertido estar ahí, era una gran familia», aseguró la intérprete.

No obstante, Laura Pamplona reconoció que, durante meses, el elenco de actores que formaba parte de la serie tuvo que someterse a duras jornadas de rodaje. «No lo voy a negar, era bastante fuerte la manera de grabar que teníamos. Estábamos muchísimas horas», aseguró la actriz, que contó que les recogían sobre las 7:30 de la mañana y volvían a casa a las 10:30 de la noche.

Laura Pamplona en 'Yas verano' ANTENA 3

Sin embargo, más allá de las maratonianas jornadas de rodaje que tenían que atravesar, lo verdaderamente duro para los actores de la serie fue enfrentarse a la falta de guiones: «Hubo un momento que no había guiones, entonces se escribían al mismo tiempo que nosotros grabábamos».

La situación era dura tanto para los guionistas, que trabajaban con apenas unas horas de antelación, como para los actores: «Tú te ibas después de un montón de horas de rodaje y te decían 'no sé si entras mañana', luego te llamo y te lo digo», contó la intérprete a Pepa Romero.

De esta forma, era habitual que los actores recibieran llamadas en plena madrugada informándoles de que debían rodar en apenas unas horas. «Te decían 'luego te paso la separata'. Te aprendías los papeles como podías. O bien te quedabas sin dormir hasta tarde y te lo aprendías ahí o te lo repasabas en el coche. Mis últimos meses fueron así, fue muy duro», confesó la actriz.

Este ritmo frenético de trabajo «nos pasó factura a todos», reconoce Laura Pamplona. «Cogías una gripe y era cuatro veces más fuerte de lo normal, había gente que tenía ansiedad… Te pasa factura porque no descansas, tienes mucho estrés...», aseguró.

Al agotamiento de las grabaciones se sumaba la popularidad de la serie. «Lidiar con el hecho de que estás en una serie tan famosa, que también es un estrés...», contó la actriz, que reconoció que «fue un poco agobiante», ya que no podían hacer su vida con normalidad: «Hay un momento que tienes que recluirte un poquito».