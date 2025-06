Clara Galle: «No sé si preferiría que el éxito me hubiera llegado más tarde»

Clara Galle soñaba con ser actriz con la certeza de que lo iba a conseguir. Aun cuando no había pruebas de ello ni había puesto un pie en un plató. Simplemente lo sabía. «Lo veía factible. No sabía ni cuándo ni cómo. Pero yo soy ... así. Cuando me imagino una cosa y quiero cumplirla firmemente me lo propongo y trato de conseguirlo. Lo que pasa que no me imaginaba que fuera tan temprano. Me imaginaba que iba a ser un poco más lento y no sé si lo hubiera preferido, ¿eh? Ha sido todo un shock, todo lo que he hecho ha sido muy a lo grande y he tenido que aprender muy rápido a gestionar la exposición, las críticas. Todo en tiempo récord, aunque creo que no estoy tan mal, no me ha tocado mucho la cabeza», confiesa la actriz a ABC entre risas. A sus 23 años, la actriz ha compartido pantalla con actores como John Lynch y ha sido protagonista de la trilogía de 'A través de mi ventana'. Ahora, la actriz se pone en la piel de una joven deportista de alto rendimiento de natación sincronizada en 'Olympo', la nueva serie de Netflix.

Estaba haciendo una entrevista cuando preguntaron a Clara cuál era su papel soñado. Ella contestó que deportista y cuando salió de allí le llamaron unos segundos después para el casting de la serie. le dije que quería hacer de deportista y cuando salí me llamaron para el casting. «La preparación física y el proceso deportivo y físico ha sido un reto, pero también un regalo para mí. O sea me motivaba muchísimo e incluso creo que me favoreció a la hora de interpretar a mi personaje», asegura. La actriz da vida a Amaia, la capitana de la selección nacional de natación artística, una chica autoexigente y que no se permite fallos, y que entrena en CAR Pirineos, donde residen los mejores atletas del país. Cuando Núria, su mejor amiga y compañera de equipo, la supera por primera vez, Amaia se da cuenta de que algunos deportistas están mejorando su rendimiento de forma inexplicable... Tras años de poner su cuerpo al límite y sacrificar su vida por el deporte, todos ellos se plantean si estarían dispuestos a llegar al podio a cualquier precio. «Me ha costado en ocasiones entenderla, ser empática con ella y al mismo tiempo transmitirlo a los espectadores», aseguraba la actriz. Al salir a la luz la promoción de la serie, muchos espectadores no tardaron en relacionar la serie con 'Élite', otra ficción de Netflix que también plantea la vida de adolescentes que estudian en un colegio privado. «No entiendo qué hay de malo en parecerse a Élite. Sigo sin entenderlo. La gente la ha visto un montón, han tenido ocho temporadas, yo me enganché muchísimo. Además, es comentar sobre algo que ni siquiera se ha visto aún. Si quieren seguir comentando, pues fenomenal. Estamos muy tranquilos, nuestra conciencia está en paz con todo el trabajo que hemos hecho. Mi bienestar tiene que depender del trabajo que yo hago todos los días», indica Galle. Para Clara Galle fue un reto tener que someter su cuerpo a complicados ejercicios durante horas y horas antes de comenzar el rodaje. Para otros, como Agustín Della Corte, el reto fue alejarse de su familia y estar lejos de su entorno para protagonizar esta serie. «Es algo que ahora echo la vista atrás y me ha gustado vivirlo, pero ha sido complicado», reconocía. Antes de dedicarse a la actuación, Agustín Della Corte ha trabajado en muchos otros ámbitos, aunque siempre tenía la intuición de que iba a terminar haciendo «algo especial». «Conecté y desde entonces encontré este camino que me vuelve loco y del que creo que no podría cansarme jamás. Más allá de toda expectativa que tenga hacia algún proyecto, estoy agradecido de haber encontrado esto». Estos jóvenes actores han crecido prácticamente con un móvil en la mano y una cuenta en Instagram, de modo que su relación con las críticas ha sido simplemente «parte del proceso de la exposición. «Hacer una crítica hoy en día es gratis, y puede tener consecuencias muy buenas como la capacidad de expresarse, pero también cosas malas. Es algo tan gratuito como poco valioso. Creo que hay que aprender a separar los comentarios de las personas de lo que uno ha dejado de lado y ha sacrificado para sacar adelante el proyecto. Hay que estar muy atento en detectar cuánto tiempo dedicas a las críticas», reconocía el uruguayo.

