El «caos» ordenado de Los Javis para que 'Mariliendre' sea un éxito

No hay camino de baldosas amarillas ni para los proyectos soñados. 'Mariliendre', producida por Los Javis, aspira a tantas cosas que el gran reto era no quedarse en tierra de nadie. La serie, el primer musical de Atresplayer, surgió para aplacar la «necesidad de ... Paquita Salas» que tenían Ambrossi y Calvo, un «viaje personal» y nostálgico a los dosmil, a la Chueca de antes, una historia «mainstream pero de autor», divertida y trágica, emocionante. Una «fantasía» creada por Javier Ferreiro en la que debuta como actor Martin Urrutia y la protagonista absoluta, Blanca Martínez –que no canta sino que hace playback mientras otra triunfita, Bea Fernández, entona la música–, vivió su particular infierno. «Un día acabé en Urgencias, con tres orzuelos, herpes... parecía el jorobado de Notre Dame, no podía más», contó la actriz, que aparece en todas las escenas de los seis capítulos de la serie, que se estrena el 27 de abril en la plataforma de Atresmedia. «Hice pop y acabé en el hospital dos veces...», insiste en una entrevista la intérprete.

Si algo define a 'Mariliendre' es, desde luego, el riesgo. Martínez lo llama «salto al vacío». Omar Ayuso ('Élite'), que tuvo que insistir para que le hicieran una prueba porque ni le querían considerar para el papel de uno de los amigos gays de Blanca porque canta «muy mal», lo atribuye a «la metodología especial» de Los Javis: «Hay una creación desde el caos en el mejor de los sentidos, hay mucha improvisación. Están muy encima en todo el proceso y opinan de absolutamente todo. Aunque no sea una serie de Los Javis, sí tienen mucho poder creativo en todo, en las decisiones de las pruebas de vestuario, de maquillaje, de todo». No hubo, por ejemplo, problemas económicos con las canciones, desde 'Lo haré por ti' a 'Cuando tú vas' precisamente porque la serie lleva su sello. Y su presencia, respetuosa con Ferreiro pero omnipresente, animó a cierta rebeldía rompiendo reglas sagradas de los rodajes, como respetar los pies del resto para que el sonido no se mezcle o no pisar el texto de otro para que no se ensucie. En 'Mariliendre' todo salta por los aires. «Aquí todo da igual. La consigna es que sea verdad. Me imagino que para el técnico de sonido es una putada, para nosotros es la hostia porque hay escenas que son pura realidad porque nos dejaron hacer lo que queríamos. Está todo muy medido porque hay guion, hay historias, hay intenciones, hay números musicales, pero a la hora de decir 'acción' había mucha libertad y mucha mano abierta a que pasaran cosas. Vivimos al final en la dictadura del algoritmo y no sé si dentro del algoritmo 'Mariliendre' hubiera funcionado sin el respaldo de Los Javis», sostiene Ayuso. Lo dice porque, a pesar del ruido que está haciendo, la serie de Atresplayer, con Yenesi, Álvaro Jurado, Carlos González, Nina o Mariano Peña es un reclamo 'queer' con «pop y purpurina» aunque, en el fondo, «habla de la amistad, cómo la ruptura de un grupo afecta a tu crecimiento adulto, la culpa por lo que hiciste...». Hay muchos temas universales, con los que se puede sentir apelado todo el mundo. «El público está hambriento de historias distintas, pero la industria parece que tiene la intención de servir siempre el mismo plato».

