Blanca Suárez: «Hemos normalizado que existan personas que salven vidas cuando es algo épico»

Los creadores de 'Élite' decidieron cambiar los pasillos del instituto por los de un hospital con 'Respira', donde los sanitarios no solo se enfrentaban a operaciones imposibles, sino también a sus propias vidas, marcadas por el cansancio, los dilemas éticos y las relaciones que ... se cuecen entre guardias. Así, Carlos Montero decidió poner el foco en la tensión de las urgencias, sí, pero también en lo que ocurre en las salas de descanso, donde las pulsaciones a veces suben más que en la mesa de operaciones, y también anticipar una DANA. El hospital Joaquín Sorolla abre de nuevo sus puertas con un centro al borde del colapso por una tormenta y una huelga médica que deja al sistema público en jaque. Mientras los apagones complican las operaciones, la presidenta Patricia Segura sobrevive a una cirugía de urgencia y decide privatizar el centro a cambio de su tratamiento experimental. «Sigue el ritmo frenético, es muy difícil hacer una serie de hospital con todo lo que supone a nivel de producción. Creo que una de las mejores cosas de la serie, aunque no deberíamos decirlo nosotros, somos los actores», suelta Alfonso Bassave sin pudor.

La serie, que sigue tratando de demostrar la importancia de cuidar la sanidad pública frente a la privada, se adentra en esta ocasión más aún en la vida de todos estos sanitarios, con sus crisis, romances, debates éticos y frustraciones. «Ayuda a ensalzar la figura de quienes nos cuidan y, al mismo tiempo, humanizarlos. Hemos normalizado que exista un hospital, un centro de salud, y que haya personas capaces de salvar vidas, diagnosticar enfermedades, operar a corazón abierto... pero eso es algo épico. Cada cirugía me parece un momento memorable; la ciencia ha avanzado hacia lugares mágicos que permiten salvar vidas», asegura Blanca Suárez mientras reconoce al mismo tiempo que esos héroes son «también humanos».

Aunque en la segunda temporada se profundiza más en la vida de los sanitarios, hay asuntos sociales y políticos que siguen marcando el ritmo de los capítulos. La serie arranca con la privatización del hospital Joaquín Sorolla. Y, junto con ella, llegan los recortes, mientras la presidenta de la Comunidad Valenciana, interpretada por Najwa Nimri, sigue luchando contra el cáncer en un centro privado a cambio de acceder a un tratamiento experimental. «La privatización afecta directamente a la vida de todos. Vemos cómo a veces se prioriza más el sistema económico, los beneficios o los intereses políticos, cuando lo esencial deberían ser las vidas y la salud de los ciudadanos. No debería ser un lujo. Muestra ese peligro constante, esa oscuridad, la falta de herramientas, lo difícil que es sostener la vida de los pacientes sin una organización sólida», indica Manu Ríos, que elogia también a los sanitarios.

Los tres actores se enfrentan no solo al ritmo frenético del hospital, sino al triángulo amoroso que sacudió la primera temporada, donde Jésica (Suárez) se vio atrapada entre Lluís (Bassave), su pareja y cirujano ambicioso, y Biel (Ríos), un residente idealista por el que acaba enamorándose. Ahora la tensión continúa en un hospital privatizado, donde sus relaciones se complican aún más entre rivalidades, deseos y viejas heridas sin cerrar tras el accidente casi mortal de Jésica. Ante el éxito de la primera temporada, Bassave reconoce que la segunda no le supone ningún vértigo. «La primera tuvo éxito, claro, y nos alegramos, pero luego toca ponerse a trabajar. Antes de empezar puede haber expectativas, pero una vez estás en el rodaje hay que olvidarse de eso y centrarse en cada escena. Es como lo de los premios: no trabajamos para ganarlos. Si llegan, genial, pero poner la atención ahí es una trampa», asegura.

La vida de los médicos tenía poco de atractivo más allá de las reanimaciones, el estrés y las emergencias a las que muchas veces están sometidos, pero gracias a 'Urgencias', 'Anatomía de Grey' o 'House' descubrimos cómo su día a día podía ser mucho más entretenido de lo que a simple vista parece. La llegada de 'Respira', con un tono más centrado en la vida personal y los conflictos entre los sanitarios, vino acompañada de 'The Pitt', que irrumpió con fuerza en enero, donde cada episodio cubre una hora de un único turno de 15 horas en el departamento de emergencias, o 'Pulso', que gira en torno a un grupo de residentes en un hospital de Miami. «Creo que el interés por las series de médicos es algo cíclico. Parece que hemos vuelto, después del boom de 'Anatomía de Grey' y otras, llegamos nosotros y volvimos a abrir un poco el melón del drama hospitalario. Un hospital es como un mini universo: hay adrenalina constante, relaciones, vidas entrelazadas… Es un microcosmos, una pequeña ciudad dentro de otra», afirma Suárez.

Hacer ficción de algo serio

Hacer ficción sobre la vida de los médicos no es fácil. Ni los actores son sanitarios ni un plató puede recrear del todo la tensión y la precisión de un quirófano real. Lograr que todo resulte creíble, desde cómo se coge un bisturí hasta cómo se vive una urgencia, requiere trabajo. El éxito de la serie se ha entrelazado también con comentarios positivos y otros no tanto de sanitarios que la han visto, aunque Bassave defiende su trabajo frente a las críticas. «Siempre pasa. Cuando haces una serie histórica, te salen los historiadores corrigiendo fechas, y aquí pasa algo parecido. Nosotros intentamos respetar al máximo la historia y la profesión, pero hay que tener en cuenta que esto es ficción, no un documental. Tenemos asesores médicos excelentes, pero a veces la ficción manda: no da tiempo, no conviene o la cámara necesita otro ángulo. Lo importante es que estamos poniendo el foco en la sanidad, especialmente en la pública, en su privatización, en los recursos», asegura, mientras reconoce la «importancia» que ha otorgado la serie a «proteger y reforzar la sanidad pública después de la pandemia». «Muchas veces les digo a los médicos: no os quedéis en el detalle de si la cirujana lo hizo exactamente igual que en la realidad, quedaos con lo que estamos contando. El debate es bienvenido, y me parece muy positivo que estemos hablando de esto. No es una serie de médicos al uso: tiene una parte social, política y de actualidad que la hace muy valiosa».