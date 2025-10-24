Suscríbete a
ABC Cultural

Blanca Suárez: «Hemos normalizado que existan personas que salven vidas cuando es algo épico»

La actriz habla con ABC sobre el estreno de la segunda temporada de 'Respira', que llega a Netflix el 31 de octubre

Las series sobre médicos recuperan el pulso en las plataformas

Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión Para más información
Blanca Suárez, protagonista de 'Respira'
Blanca Suárez, protagonista de 'Respira' EP
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los creadores de 'Élite' decidieron cambiar los pasillos del instituto por los de un hospital con 'Respira', donde los sanitarios no solo se enfrentaban a operaciones imposibles, sino también a sus propias vidas, marcadas por el cansancio, los dilemas éticos y las relaciones que ... se cuecen entre guardias. Así, Carlos Montero decidió poner el foco en la tensión de las urgencias, sí, pero también en lo que ocurre en las salas de descanso, donde las pulsaciones a veces suben más que en la mesa de operaciones, y también anticipar una DANA. El hospital Joaquín Sorolla abre de nuevo sus puertas con un centro al borde del colapso por una tormenta y una huelga médica que deja al sistema público en jaque. Mientras los apagones complican las operaciones, la presidenta Patricia Segura sobrevive a una cirugía de urgencia y decide privatizar el centro a cambio de su tratamiento experimental. «Sigue el ritmo frenético, es muy difícil hacer una serie de hospital con todo lo que supone a nivel de producción. Creo que una de las mejores cosas de la serie, aunque no deberíamos decirlo nosotros, somos los actores», suelta Alfonso Bassave sin pudor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app