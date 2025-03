Avance semanal de 'La Moderna' del 12 al 16 de febrero: un padre con amnesia, un inesperado acercamiento y un cadáver

'La Moderna', poco a poco, se ha ido haciendo un hueco en la parrilla de La 1 y en el corazón de algunos espectadores; el serial de época que produce Boomerang TV ('Acacias 38', 'El secreto de Puente Viejo') no ha logrado desde septiembre, cuando se estrenó, igualar las excelentes audiencias de 'La Promesa', pero ha conseguido cierta fidelidad en torno a los 800.000 espectadores; no son datos buenos, pero tampoco malos. Y su equipo de directores y guionistas están dispuestos a que la gente les dé una segunda oportunidad. El serial, adaptación de la novela de Luisa Carnés 'Tea Rooms', encara la recta final de su primera temporada, y a partir de marzo se estrenará la segunda, en pleno rodaje, al que acudió ABC.

Capítulo 97 de 'La Moderna' este lunes 12 de febrero

Almagro San Miguel interpreta a Íñigo en 'La Moderna' RTVE

Doña Carla aconseja a Íñigo que recupere el tiempo perdido con su padre, pese a la falta de comunicación entre los dos. Al menos, eso sí, le contará recuerdos que guarda de su estancia en Almería. Mientras tanto, Carla azuza a Aguirre para que dé con el paradero de Jacobo; y a Matilde le entran dudas sobre si será capaz de compaginar sus estudios nocturnos con el trabajo en el Salón de té. Teresa se acaba enterando de que Pablo es el hermano de Matilde, y que tanto ella como Pietro se lo habían ocultado. Antonia hace caso al consejo del pastelero de hablar con don Fermín para que el dueño del local le intente renegociar la deuda económica que mantiene con el banco.

Capítulo 98 de 'La Moderna' este martes 13 de febrero

Armando del Río y Almagro San Miguel son padre e hijo en 'La Moderna' RTVE

Aguirre termina convenciendo a don Fermín para que acuda a la comida con los otros empresarios. Y no es para menos, ya que el exmilitar apareció para socorrer de un intento de atraco al dueño de La Moderna. Doña Carla recibirá la noticia de Íñigo, que tiene intención de dejar que su padre se quede con él en Madrid. Matilde verá cómo sus planes de estudios confrontan con la organización del trabajo en el Salón de té. En La Moderna, será el primer día de trabajo para su hermano Pablo, y la confianza entre Trini y Teresa lleva a que la dependienta se entere del gusto por el baile que tiene su encargada. Antonia ha conseguido solventar sus problemas con la banca, y animada, le sugiere a Marta que vaya un día de visita por La Moderna.

Capítulo 99 de 'La Moderna' este miércoles 14 de febrero

Llorenç González, Bàrbara Maestranza y Sara Rivero, en 'La Moderna' RTVE

La relación entre Pascual e Íñigo continúa poco a poco afianzándose, pese a los problemas de amnesia que sufre su padre. El dueño del Madrid Cabaret le cuenta a Pascual sus sentimientos hacia Matilde. Y Matilde anda metida en sus estudios, ya que al final Teresa ha conseguido mover los turnos para que a ella le puedan cuadrar las horas. Además, Íñigo se empeñará en presentarle a su padre. Si los polos opuestos se atraen, desde luego que es una teoría que cobra fundamento al ver la nueva relación de cercanía que mantienen Aguirre y don Fermín, principalmente a causa de las cartas. En otra punta de la ciudad de Madrid, la corrala vivirá los acercamientos un tanto irrespetuosos de don Cecilio y Marta, algo que ella no se tomará bien. En el taller, Luisa se muestra recelosa con la otra clienta, Josefa. A su vez, su hermano Pablo confirma que se marcha a Jerez a trabajar en una fábrica de motos.

Capítulo 100 de 'La Moderna' este jueves 15 de febrero

Matilde y su familia se despide de un miembro de la familia RTVE

Íñigo mantiene algunas dudas acerca de si su padre le está diciendo la verdad o no tras pillarle en un renuncio. Mientras, Matilde repara en la extraña relación que mantienen actualmente Aguirre y don Fermín. Por su parte, Cañete le confirma a Elías que tiene intención de apuntarse a clases de baile. Para sorpresa del jefe de camareros, en la academia se encontrará con Teresa. Luisa se mostrará dolida y enfadada con Josefa a causa del robo del figurín; y Laurita tiene ideas frescas para captar a nuevos clientes para La Moderna. Finalmente, Pablo se despedirá de su familia y pondrá rumbo a Jerez.

Capítulo 101 de 'La Moderna' este viernes 16 de febrero

Bàrbara Maestranza (Trini) y Carlos Librado (Cañete) en 'La Moderna' RTVE

Pascual, el padre de Íñigo, termina revelando a su hijo la verdad sobre su situación: no padece amnesia. Frente a tal mazazo, Íñigo decide poner tierra de por medio y alejarse de él por un tiempo: necesita reflexionar sobre esta nueva situación. Esta dura impresión no será la única, al descubrir que el cadáver que Marta había reconocido no es el de su tío Higinio. Inés andará desconsolada por haber visto besándose a Emilio y Luisa, que siguen haciendo planes de futuro juntos. Mientras, Cañete reconocerá que Teresa gana en las distancias cortas, al tiempo que la encargada está molesta con Trini por haberla dejado sola en la clase de baile. Lo que no sabe el bueno de Cañete es que según le cuenta Trini a Miguel, Teresa no le corresponde.