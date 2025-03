Avance de 'La Promesa' hoy, viernes 3 de noviembre: el ultimátum de Jana a Manuel

Con 'La Promesa' no hay mal que por bien no venga. Si hace una semana, los seguidores del serial de época se quedaron sin nuevo capítulo 'por culpa' del fútbol, los programadores de TVE decidieron que esta semana, festivo mediante, no iban a dar más disgustos, así que el lunes emitieron, no uno, sino dos entregas para compensar. Corren el peligro de hartar al personal.

Así que este viernes, a partir de las 17.30 horas, La 1 emite el capítulo número 223 de 'La Promesa', en el que probablemente se revele el contenido de la carta del hijo de Simona (y esta vez sí es Antoñito y no Don Carlos haciéndose pasar por él) y Ramona, tras su desaparición y regreso abruptos, tendrá un desliz que acarreará graves consecuencias.

Avance del capítulo 223 de 'La Promesa' este viernes 3 de diciembre

Porque Jana no está dispuesta a que Ramona, de la que ya no se fía, se salga con la suya. La sirvienta cree que hay gato encerrado en las versiones idénticas de Ramona y Cruz sobre su pasado en común, y así se lo hará saber a Manuel. Pero hay más problemas en la Promesa: Catalina cree que Cruz ha robado el dinero de su empresa de mermeladas. Además, Teresa duda de si acompañar a Feliciano al entierro de su padre y María Fernández hace dudar a Jana sobre su noviazgo con Abel, del que la propia Jana duda sobre su estupendo humor tras el falso aborto de Jimena.