Álvaro Rico: «Es pretencioso no querer que un éxito te persiga»

A Álvaro Rico (La Puebla de Montalbán, 1996) el papel de Elmer en 'El jardinero' le llegó como llegan las bofetadas, de imprevisto, de la nada. Pero no dolió, todo lo contrario, fue un regalo. Cuando solo tenían tres folios del guión sobre la ... mesa pensaron en él, como sucede con las estrellas. No hizo falta casting. «Es algo muy extraordinario...», cuenta el actor en una entrevista con ABC. La confianza reforzó su compromiso: «Me lo he tomado casi como algo personal, me he involucrado más», reconoce. Estuvo presente en la escritura del personaje, en el proceso de casting para seleccionar quién sería Violeta, se reunió con peluquería, con vestuario, estuvo pendiente de las versiones de los guiones... «Hubo como una construcción; se escuchaba mi voz», afirma, orgulloso.

En 'El jardinero', que Netflix estrena el 11 de abril, hubo más «retos». Como dar vida a un personaje que padece una especie de alexitimia, es incapaz de sentir emociones. Su madre en la ficción, Cecilia Suárez, se aprovecha y lo utiliza como su sicario en este thriller que, en realidad, es «una historia de amor». El título de la serie es una tapadera, pero también un juego de palabras: Elmer es «más planta que humano y habla con metáforas de jardinería». «Si no se ve acorralado, no es un tipo que vaya a dar nunca una opinión», cuenta el actor sobre el proceso de creación del personaje. Más allá de las peculiaridades del personaje y la versatilidad de Álvaro Rico para plantarle cara, vuelve a repetir, por casualidad, algo que ya es patrón en su carrera: los papeles con un toque oscuro, incluso criminal, le persiguen... como en 'Alba', donde intepretaba a un violador, o en 'Élite', donde daba vida a Polo. «No creo en estos clichés, ha sido azaroso (...) he hecho cosas muy diferentes, castings para cosas que nada tienen que ver con el mundo del asesino», se defiende. Pero la sombra de un fenómeno mundial como 'Élite' es alargada. E inevitable. «Es pretencioso decir que no quieres que un éxito te persiga. A todo el mundo le encantaría que le persiguiera un éxito. Uno, además, de esa dimensión. Cuando hablo de 'Élite' es igual que lo que pudo ser 'La casa de papel' o 'El juego de calamar', series que trascienden más allá de un éxito, que se convierten en un fenómeno. Haber contribuido, haber estado ahí, cuando ni me enteraba de qué iba esto... Ahora solo tengo palabras de agradecimiento», explica el actor. Los pies en la tierra Rico ya había participado en la adaptación teatral de 'La Celestina' o en series como 'Centro médico' y 'Velvet Colección', pero cuando en 2017 apareció en el papel de Polo en 'Élite', su carrera, y su vida, cambió. Tenía 21 años y, de la noche a la mañana, lo conocía todo el mundo, dentro y fuera de España. «Lo llevé lo mejor que pude. Lo pasamos muy bien, nos divertimos, supongo que meteríamos la pata y que en muchas cosas estaríamos más acertados. No sé, creo que lo supe ubicar. Para el mundo cambié mucho pero yo no cambié mucho el mundo», admite el intérprete, que después de la ficción adolescente de Netflix participó en otras series como 'El Cid', 'La Caza. Tramuntana', 'Madres: Amor y vida' o 'Sagrada familia'. Todavía con los pies en la tierra, apegado a su familia, a su gente, a su pueblo, Álvaro Rico sigue enfocado en mejorar, «como persona y como actor», para encontrar más «verdad» en su profesión y también en la vida. Ahí destina sus esfuerzos y su talento. Por lo demás, mantiene «los dedos cruzados» para que directores y productores a los que admira sigan contando con él para sus proyectos. «Siempre he tenido claros cuáles son mis principios como actor, antes de 'Élite' incluso. Siempre he sabido hacia dónde he querido ir y he tenido esta cosa como de tabla de teatro desde que tenía 14 años y era un absoluto desconocido. Mi buen hacer con mi profesión lo tengo muy claro», asegura, contundente.

