La alemana 'Oderbruch', mejor ficción de la segunda edición del South International Series Festival En la categoría de no ficción, el jurado ha reconocido a 'On thin ice: Putin vs. Greenpeace'

La alemana 'Oderbruch' ha ganado el premio a la mejor serie de ficción en la segunda edición del South International Series Festival celebrado en Cádiz desde el pasado 25 de octubre por su «creatividad y la destreza técnica de sus creadores, que la convierten en una experiencia cautivadora que juega con los géneros y el suspense», han anunciado en rueda de prensa. En el apartado de no ficción se ha impuesto 'On thin ice: Putin vs. Greenpeace' «por utilizar con maestría el lenguaje audiovisual para contar en primera persona un momento geopolítico que supuso un giro en la historia contemporánea de manera apasionante, comprensible y cercana».

No han sido las únicas galardonadas en el Festival de Series de Cádiz. La serie 'Joan', protagonizada por la actriz británica Sophie Turner, y 'Alive: The Andes Plane Disaster' han sido reconocidas con los premios del público en los apartados de ficción y no ficción respectivamente, tal y como ha anunciado el jurado del South International Series Festival.

La cita seriéfila ha llegado este jueves a su fin, anunciando un palmarés que completan el mejor guión para 'Joan', «gracias a la precisión de su escritura y a un ritmo que aporta gran fluidez a la intriga»; mejor reparto para la española 'La vida breve', por «alcanzar el tono perfecto, reflejando la energía y el talento de cada uno de sus integrantes», y el premio Especial del jurado a serie de no ficción otorgado a 'SAC: en la mente del criminal'.

Además, el jurado de no ficción también ha entregado una Mención Especial para 'La historia del reguetón' «por el complejo y rico retrato de una sociedad y su historia a través de un género musical vivo y actual de manera atractiva para todas las audiencias».