Hace algunas semanas, Netflix confirmaba que habría más proyectos interactivos tras el éxito de «Bandersnatch», el comentado capítulo de «Black Mirror» a lo «Elige tu propia aventura». Lanzado el pasado diciembre, el episodio funcionó muy bien entre la audiencia y ha servido a la plataforma como conejillo de indias de cara al futuro. Ahora, el gigante de entretenimiento ha confirmado el lanzamiento de «You vs. Wild», su nueva y arriesgada propuesta. Un especial que estará protagonizado por Edward Michael Grylls, más conocido como Bear Grylls y estrella del aclamado espacio televisivo «El último superviviente», cuyo título original en inglés es «Man vs. Wild». El «docu-reality», original de Discovery Channel, se emitió entre marzo de 2006 y noviembre de 2011 con un gran éxito entre los telespectadores. Tuvo siete temporadas, en las que el programa seguía las aventuras de Grylls en su lucha por sobrevivir a condiciones extremas de la naturaleza. En «El último superviviente» los espectadores vieron al aventurero comer gusanos, peces vivos y escorpiones o beber agua de las heces de un elefante para poder subsistir. Ocho años después del final de aquel espacio, Netflix confía ahora en la audiencia para que «dirija» a Grylls en su camino a salvar su vida, al igual que el pasado invierno los espectadores hicieron lo propio con el joven informático Stefan Butler (Fionn Whitehead) en «Black Mirror: Bandersnatch». En «You vs. Wild» –un guiño más que claro al título original de «El último superviviente»–, los televidentes tendrán que decidir si Gryll encenderá una hoguera, caminará por un lago helado o explorará sinuosos caminos para mantenerse con vida y poder llegar al final de su última aventura. El capítulo, una nueva apuesta de Netflix por seguir innovando, se estrenará el próximo 10 de abril y ya tiene un breve teaser oficial.



