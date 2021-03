'TWD' 'The Walking Dead': suma y sigue La ficción retoma la trama exactamente donde la dejó meses atrás cada lunes en FOX

Han pasado ya once años de la emisión del primer capítulo de 'The Walking Dead'. Se presentó como una serie revolucionaria, una de esas que no dejan indiferente a nadie. Así fue. El seriéfilo cambió los vampiros y las brujas por los zombies. Los efectos especiales y su enrevesada trama atraparon a millones de espectadores, muchos de ellos sin demasiados conocimientos del género. Consiguió que una serie volviese a ser un fenómeno de masas, y lo continúa siendo. En su novena temporada, y pese a una acusada baja de audiencia, seguía siendo la serie más vista del cable (con cinco millones de espectadores). Pero ya hemos retomado la undécima entrega justo por donde la dejamos.

'Un destino cierto' (10x16) recordó al espectador en qué punto habían dejado la partida y devolvió a un valioso jugador: Maggie. La temporada anterior se había mostrado poco a la que fuera líder de Hilltop, quien también es una de las escasas supervivientes del grupo original; así que tocó ponerse al día y saber qué había ocurrido con ella todo este tiempo. Este regreso también presentó a dos nuevos personajes –Elijah (Okea Eme-Akwari) y Cole (James Devoti)– que probablemente ocuparán el vacío que otros dejen.

La dinámica ha cambiado. Negan también lo ha hecho, muchos otros personajes también. Pero, ¿sabrá gestionarlo la recién llegada?, ¿o pedirá alguna explicación a Carol y Daryl? Todo apunta a que esta segunda parte pondrá a prueba (una vez más) la capacidad de adaptación de sus personajes y les llevará al límite del agotamiento –no físico, emocional–. Los supervivientes de 'The Walking Dead' tienen, como nosotros, fatiga apocalíptica. Y parece que sus guionistas también, ya que siguen apostando por una baja presencia de acción y zombies.

Un fenómeno pop

Pese a las críticas que ha recibido durante los últimos años por una supuesta caída de calidad y la escasez de acción, 'The Walking Dead' sigue siendo una de las más pirateadas. El pasado año ocupó la séptima posición, según datos facilitados, como cada año, por la página web TorrentFreak. La primera ola del Covid-19 provocó que se parara la emisión de la décima temporada cuando faltaba solo un capítulo por emitir. Fue entonces cuando sus productores plantearon ampliar la entrega y contar con seis episodios más.

La intención de estos capítulos no es ver cómo la trama avanza; busca dar aún más apoyos en los que la undécima (y última temporada) pueda engancharse. Buscan mostrar la realidad de diferentes personajes y, para ello, recorrerán junto a ellos lo sucedido desde la guerra con los Susurradores. «Hay otras cosas en las que haremos incursiones profundas. Daryl, Negan y Carol, Gabriel y Aaron tienen algunas cosas muy chulas», apuntó Angela Kang, showrunner de 'The Walking Dead', en la última convección de la serie.

También se profundizará en la Mancomunidad, una de las últimas (por no decir la última) grandes amenazas a las que se enfrentan los protagonistas de las viñetas de Robert Kirkman, y todo apunta a que también será la última de los personajes de Kang.

En 'Un destino cierto' se pudo ver cómo un grupo de misteriosos soldados rodeaban a Eugene, el Rey Ezekiel, Yumiko y Princess cuando llegaban a lo que pensaban era una reunión con otro grupo de supervivientes. «Cuando estos personajes que parecen Stormtroopers aparecieron en el cómic, estoy segura de que algunos reaccionaron diciendo: ‘Eh, espera, ¿estos tipos quiénes son?’. El diseño está tomado de ese grupo, y los fans de los cómics lo reconocerán como la entrada a la historia de la Mancomunidad», explicó Kang a Screen Rant.

Con esta presentación llegó el que parece ser el último desafio al que tendrán que enfrentarse los protagonistas de 'TWD'. Pero no será la única sorpresa. Hace meses avanzaron que los espectadores conocerían a Lucille, la verdadera esposa de Negan.

Si estas novedades no le parecen suficientes al seguidor de esta exitosa franquicia, también podrá ver una nueva temporada, la sexta, de ‘Fear the Walking Dead’, que llegará el 19 de marzo a AMC. También tiene la opción de volver a ver la serie original completa en Star, el nuevo canal de Disney+.