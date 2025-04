Vuelve «Six dreams», la serie documental española sobre la Liga que ganó dos premios Emmy

The Mediapro Studio

Con un castellano casi perfecto, aunque «el mismo acento que Michael Robinson », Justin Webster habla de la segunda temporada de «Six dreams», documental futbolero, y no solo, que ha dirigido para Amazon Prime Video. Este viernes, 2 de octubre , se estrena en la plataforma tras superar las dificultades propias de la pandemia y de tener que sustituir a dos de los protagonistas a mitad de temporada. Por esa razón les salieron siete capítulos en lugar de seis.

Webster («Muerte en León», «El fin de ETA») afirma que aunque la serie no tuvo demasiada promoción, logró tener éxito «a fuego lento». «Tuvo mucha aceptación en Estados Unidos , donde ganó dos Emmy, y en el Reino Unido, y la recepción internacional fue muy buena en general. En Twitter se pueden leer comentarios en todos los idiomas».

Lo interesante es que es un documental, no un reality. No hay trucos, no está guionizado, se graban 500 horas para conseguir que sea auténtico. Antes hay un largo proceso para elegir a los protagonistas y hablarlo con ellos para que lo entiendan.

Six Dreams, Back To Win sigue a tres jugadores de fútbol: Borja Iglesias , del Real Betis; Aritz Aduriz , en su última temporada en el Athletic; y Santi Cazorla , del Villarreal CF. También aparecen un entrenador, Paco López , del Levante; Clemente Villaverde , gerente del Atlético de Madrid (sustituido a mitad de temporada por Fernando Fariza , director de Operaciones y Explotación del mismo club) y Maheta Molango , consejero delegado del RCD Mallorca (sustituido por Javier Recio , director deportivo).