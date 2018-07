El vínculo que une «Star Trek» y «El señor de los anillos»

Actualizado 29/07/2018 a las 19:56

La historia medieval de «El señor de los anillos» y la saga intergaláctica y futurista de «Star Trek» están separadas por miles de años y universos. Pero ahora tienen algo en común. Amazon ha decidido encargar el desarrollo de su serie sobre las novelas de J.R.R. Tolkien a JD Payne y Patrick McKay, que han escrito la próxima entrega cinematografica de la saga intergaláctica dirigida por J.J. Abrams.

JD Payne y Patrick McKay han afirmado en una declaración conjunta recogida por «The Hollywood Reporter» que se encuentran absolutamente agradecidos con el encargo. «El rico mundo que creó J.R.R. Tolkien está lleno de majestuosidad y corazón, sabiduría y complejidad. Estamos absolutamente encantados de asociarnos con Amazon para darle vida nuevamente. Nos sentimos como Frodo, saliendo de la Comarca, con una gran responsabilidad a nuestro cuidado: es el comienzo de la aventura de una vida», anunciaron.

La adaptación televisivaa de «El señor de los anillos» es uno de los proyectos más ambiciosos de Amazon, que se comprometió a hacer cinco temporadas de la serie y comenzar a producir a finales de 2019. Sin embargo, dada la envergadura del encargo, que podría costar hasta 1.000 millones de dólares, compañía no cree que puedan estrenarla hasta 2021.

Dado que acaban de comenzar el desarrollo dde la serie, el casting es aún desconocido. Sin embargo, Ian McKellen, que dio vida a Gandalf en las películas, se muestra más que dispuesto a retomar su papel en la pequeña pantalla. «¿Cómo? ¿Otro Gandalf que no sea yo?», dijo entre risas en una entrevista a la radio de la BBC. «No he aceptado el papel porque no me lo han ofrecido. Pero ¿me intentas decir que otra persona que no soy yo va a interpretarlo? Gandalf tiene más de 7.000 años, así que no soy tan mayor para el papel», reocnoció.