Actualizado 09/10/2019 a las 21:46

Tras casi un año de espera, el 4 de diciembre será el día en que se estrene en Estados Unidos a través de History Channel el primer episodio de la sexta y última temporada de «Vikingos». Siete días después, se estims (aunque no es oficial) que ese primer capítulo de la ficción creada por Michael Hirst llegue a España, de la mano de TNT.

[¡Alerta! ¡Este texto contiene «spoilers» sobre lo sucedido en temporadas anteriores de «Vikingos», así como acerca de lo que podría suceder en esta última tanda de episodios! ¡Lea bajo su propia responsabilidad!]

Un anuncio, la fecha de estreno, que desde la propia ficción hicieron público junto al póster oficial de esta nueva entrega de capítulos y el primer tráiler de lo nuevo de «Vikingos». Un vídeo de casi tres minutos de duración que deja varias cartas sobre la mesa y que permite al espectador adentrarse en lo que verá en televisión durante la primera parte de capítulos de la temporada. Desde luego, el eslogan de este primer tráiler es de lo más revelador: «Desde las cenizas, tendrán que levantarse». Hay que recordar que la última tanda de episodios de «Vikings», tal y como sucedió con las temporadas cuarta y quinta, estará dividida a su vez en otras dos, de diez capítulos cada una: la primera, que llegará en diciembre; y una segunda que se estrenará a lo largo de 2020.

El reinado de Bjorn

Si la quinta temporada terminó con las tropas de Bjorn (Alexander Ludwig), Harald (Peter Franzén), Hvitserk (Marco Ilso) y Olaf (Steven Berkoff) derrotando a las del maquiavélico Ivar (Alex Hogh Andersen) y con el primero coronado por Lagertha (Katheryn Winnick) como nuevo rey de Kattegat, el primer tráiler de lo nuevo de «Vikingos» muestra a Bjorn dirigiendo en su tierra. El pueblo le adora y allí goza del cariño de todo el mundo (en gran parte, gracias al legado de su padre, Ragnar Lodbrok, llevado a la pequeña pantalla por Travis Fimmel), aunque por desgracia, parece que no pasará mucho tiempo hasta que todo comience a cambiar. Incluso Gunnhild (Ragga Ragnars), la nueva novia de Bjorn, llega a cuestionar la capacidad de mando de su pareja. «Eres un gran hombre, pero incluso los grandes hombres fallan», le comenta a Bjorn, en una secuencia del tráiler. También lo hace el propio Olaf. «Es hora de elegir a un rey que nos defienda. Yo vengo en nombre de toda Noruega y creo que tu mirada miente».

Ivar contraataca... desde Rusia

Exiliado y repudiado, este primer vídeo exhibe cómo Ivar consigue escapar hacia Rusia, donde conoce al príncipe Oleg de Novgorod (Danila Kozlovsky), un dirigente tan sádico como él y al que acompañará en su viaje a Escandinavia. En Rusia, por cierto, Ivar también conocerá a una princesa rusa que le recordará muchísimo a Freydis, su exmujer (de hecho, también será interpretada por Alicia Agneson), lo que le atormentará y mucho. Más allá de ello y de la cruzada rusa sobre Escandinavia, todo parece indicar que Oleg y sus tropas apoyarán a Ivar en su particular venganza contra Bjorn, Lagertha y compañía, en la que podría ser la batalla definitiva de «Vikingos». El tráiler, de hecho, muestra un fragmento de un breve diálogo entre Bjorn y Ivar. «Parcer que los Dioses nos han vuelto a juntar, hermano. Parece que les gusta vernos pelear», le dice este último al rey de Kattegat.

El retorno de Kjetill... y el destino de Floki

No, este epígrafe no tiene nada que ver con «Star Wars» (por aquello de «El retorno del Jedi»), aunque sí con la vuelta de Kjetill (Adam Copeland) a Kattegat. El hombre, parte de la infructuosa expedición de Floki (Gustaf Skarsgard) a Islandia, aparece junto a Bjorn y sus aliados. El que no está, ni se le ve en todo el tráiler, es Floki, aunque Ubbe (Jordan Patrick Smith) le comenta a Kjetill que marchará a buscarle a Islandia. Este último, no obstante, se muestra de lo más pesimista. «Puedes buscar todo lo que quieras, pero no le vas a encontrar». No hay que olvidar que Floki quedó atrapado en una cueva tras la erupción de un volcán islandés al final de la quinta temporada y viendo lo visto se antoja poco probable que hubiera podido salir de ella.

Lagertha, la gran incógnita

En el tráiler, se observa cómo Bjorn destierra de Kattegat a un misterioso hombre que nunca antes había aparecido en la serie. Una decisión que Gunnhild parece recriminarle... y que podría resultar fatal para Lagertha. En ese sentido, el primer vídeo de «Vikingos» muestra a la «doncella escudera» cuidando a sus nietos: los dos hijos que Bjorn tuvo con Torvi (Georgia Hirst), hasta que en un momento determinado ese hombre misterioso irrumpe en su vivienda, armado con un hacha. Posteriormente, se aprecia a Lagertha librando la batalla contra Ivar, aunque también se la escucha confesándose ante su hijo. «He visto demasiadas guerras. He visto demasiadas muertes», le comenta a Bjorn. No hay que olvidar, a ese respecto, que la dirigente vikinga podría morir en esta última temporada. ¿Tendrá algo que ver Ivar con su posible deceso?

¿Y qué pasa con Rollo?

En medio de esta última gran batalla que afrontarán en los próximos meses los protagonistas de «Vikingos», aflora otra gran pregunta. ¿Qué papel jugará en ella Rollo (Clive Standen), el hermano mayor de Ragnar? El bravo guerrero, que siempre estuvo a la sombra del principal protagonista de «Vikingos», es hoy el Duque de Normandía y uno de los principales dirigentes de Francia. En la quinta temporada, solo apareció para apoyar a Ivar en su cruzada contra Bjorn y Lagertha y una vez que triunfaron en su causa, «desertó» de la misma para tratar de ayudar a los derrotados y asegurar que él, y no Ragnar, es el padre de Bjorn. Este último intentó matarle, pero finalmente no lo hizo y en compañía de Lagertha, decidió exiliarse, antes de regresar para vencer a Ivar y proclamarse rey de Kattegat. Ahora, con todo por terminar de decidirse... ¿reaparecerá Rollo, que no sale en el tráiler, para ayudar a su hijo/sobrino (el parentesco no está nada claro) en su lucha contra Ivar? Solo el tiempo tiene la respuesta (y Michael Hirst, el creador de la serie).