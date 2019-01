Actualizado 29/01/2019 a las 20:33

La segunda parte de la quinta temporada de «Vikingos» ya ha emitido su episodio final en Estados Unidos, aunque no lo hará en España hasta el próximo lunes 4 de febrero (a las 22.15 en la cadena de pago TNT). Aquí, los espectadores de la serie creada por Michael Hirst para History Channel van con una semana de retraso, por lo que no saben todavía lo que le deparará el futuro y la vida a uno de los personajes más emblemáticos de la ficción, cuya supervivencia es una auténtica incógnita a juzgar por lo visto en el penúltimo capítulo de la temporada, titulado «Lo que pasa en la cueva».

[¡Alerta! ¡A partir de aquí, este artículo contiene «spoilers»! Lea bajo su propia responsabilidad]

El nombre del episodio, curiosamente, alude a lo que sucede con el personaje en cuestión: Floki (Gustaf Skarsgard). El constructor de barcos más famoso de la televisión emigró de Kattegat en esta quinta temporada en busca de la Tierra de los Dioses, por lo que terminó llegando a una tierra fértil y diáfana (que en la vida real, es Islandia) y en la que nadie había vivido nunca con anterioridad. Allí se trasladó junto a una pequeña colonia de vikingos, encabezada por dos familias: la de Eyvind (Kris Holden-Ried) y Kjetill (Adam Copeland), en constante conflicto.

Incapaces de solucionar sus diferencias, pese a la insistencia de Floki y del resto de miembros de la colonia, Kjetill decidió hace algunos episodios masacrar a Eyvind y su familia, lo que hizo al constructor de barcos perder la fe en los nuevos habitantes de la «Tierra de los Dioses». Pero vagando por el territorio, Floki terminó llegando a una cueva, en la que se adentra en este último episodio. Allí, observa lo que parece una cripta con una cruz cristiana, lo que evidencia que, antes de la colonia vikinga, allí hubo otro asentamiento con anterioridad.

Desconcertado ante la ironía de que los cristianos (a los que detesta) hubieran estado en «su» territorio antes que él, Floki comienza a reír de manera descontrolada. Posteriormente, empieza a gritar, e instantes después tanto la cueva como la montaña en la que se encuentra comienzan a fragmentarse, con él dentro. De la cima comienza a emerger fuego, por lo que se intuye que el monte es en realidad un volcán y que Floki ha quedado atrapado en su interior, mientras este erupciona y se derrumba por dentro.

Las piedras de la montaña comienzan a caer sobre el constructor de barcos, otrora uno de los mejores guerreros del malogrado Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel). Floki termina aplastado y sin apenas poder moverse entre las rocas. Apresado en la cueva, el vikingo parece tener una visión, que le retrotrae a la imagen de su esposa fallecida: Helga (Maude Hirst). «¿Helga?», se pregunta, antes de que la realización abandone su trama definitivamente en el episodio.

Así las cosas, habrá que esperar para saber qué sucede con Floki en el interior de la cueva y si consigue (o si quiere) escapar en el último episodio, que tiene como título «Ragnarok». Desde que murió su esposa, el constructor de barcos ha manifestado en reiteradas ocasiones que no le importaría morir, por lo que no sería de extrañar que no quisiera escapar. Además, el episodio también se cobró la muerte de un personaje importante de la serie: la Reina Judith (Jennie Jacques), madre del Rey Alfred (Ferdia Walsh-Peelo), que fallece víctima de un tumor en el pecho. La intérprete británica participó en cuarenta episodios de exitosa la ficción.