El verano toledano de 'La reina del pueblo'

'La reina del pueblo' , serie de Flooxer que hoy estrena Atresplayer Premium , se rodó en Noblejas (Toledo), pero sus personajes no viven precisamente una noche toledana; más bien, su último verano como adolescentes. Hagan memoria: noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno. Escribe y dirige Raúl Navarro ( 'El vecino' ) esta comedia de seis episodios sobre una chica normal ( Lucía Caraballo ) dispuesta a todo por ganar el concurso de Miss Polvaredas de la Sierra. No vale una cara bonita: hay que saberse de pe a pa todos los tipos de melón.

«No es una serie de adolescentes, aunque los chavales lleven el peso de las tramas. También hay personajes como el de Estrella Bernal [ Melani Olivares ], una Miss España de los noventa, aunque ella sea un poco adolescente en su cabeza», cuenta por videollamada su creador a ABC. Navarro, que optó al Emmy internacional por 'El fin de la comedia' , buscó conflictos universales para que el espectador, peine canas o no, se imagine de adolescente en las fiestas de su pueblo. Suena en la verbena una versión de 'La raja de tu falda' de Estopa , pero también 'KITT y los coches del pasado' de Ladilla Rusa y 'Bisexual' de Cariño .

«Es una serie que puede interesar a los adolescentes por el ritmo, el conflicto y el 'casting'», concede. A Lucía Caraballo ( 'Estoy vivo' ) le acompañan los jóvenes Ana Jara ('Soy Luna'), Omar Banana ( 'Express' ), Cristina Colom y Helena Ezquerro . Les supervisan veteranos como Roberto Álamo , aquí un alcalde tránsfuga y pardillo, y Marta Fernández Muro , como la abuela de la protagonista que, en vez de sentarse al fresco manchego, juega a la brisca con la 'tablet'.

En 'La reina del pueblo' , realizada por Lacoproductora y Estela Films , los adolescentes actúan y hablan como tales: muchas contradicciones («Aunque sea una mala racha...») y ningún pelo en la lengua. La primera vez que salen en pantalla es a través de otra pantalla; que si un TikTok subido de tono, que si un vídeo antitaurino para Change.org, que si una historia de Instagram haciendo publicidad engañosa... Navarro comprobó con su sobrina veinteañera la pertinencia de expresiones como «real que» o «crush» . Sin embargo, el guionista acabó desechando palabras y frases muy concretas «para sonar joven» y confió en la forma de expresarse. «Putivuelta» sí quedó en el guión. «Maricón» también .

«Hoy a los pueblos llega internet y Bad Gyal»

« 'La reina del pueblo' no es 'Élite' ; no hay muertes . Son chicos normales en un pueblo normal. Hoy a los pueblos llega internet y Bad Gyal ; los referentes son cada vez más parecidos. Un adolescente de un pueblo tampoco es tan distinto del de Madrid», explica su director y guionista. Ídem con la pulsera, que no mascarilla, con la bandera de España.

Tuvo como ejemplos la película 'Súper empollonas' y la serie de HBO 'Betty' : los conflictos de los personajes femeninos no se centran en los chicos y formalmente parece un documental (aunque se juguetea con los géneros, incluso el de acción). En estos seis episodios, de media hora cada uno, hay tiempo para todo tipo de homenaje y referencia: 'Ocean's Eleven', 'Community', 'Hamilton', Roy Anderson, las Mama Chicho, Silvia Jato, Chiqui de 'Gran Hermano'...

«Es una serie bastante optimista y alegre. Escribí el grueso durante el confinamiento más estricto. Mi oasis, en aquel momento de pesimismo e histeria colectiva, fue hacer algo superalegre y muy luminoso. Me interesaba generar nostalgia sin subrayarlo; que evocara a las fiestas de pueblo y las últimas semanas de verano», amplía Navarro.

Y en una etapa tan intensa como la adolescencia, uno tiene amigos y enemigos. Y toda heroína necesita una villana a su altura. «Era importante coger ciertos estereotipos, retorcerlos y darles la vuelta; que cada persona empiece en un sitio y termine en otro porque, en esa edad, los conceptos 'bueno' y 'malo' son difusos. Hay un momento en el que la heroína se comporta fatal», avanza Raúl Navarro, cuya siguiente serie, también para Atresplayer Premium , será 'Dos años y un día' , una comedia carcelaria con Arturo Valls .

Más temas:

Series

Noblejas

Adolescentes